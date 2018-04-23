Открытие выставки Ильи и Эмилии Кабаковых в Государственном Эрмитаже 

Илья и Эмилия Кабаковы — классики московского концептуализма. Темы, которые сделали эту легендарную пару важнейшими художниками современности, — мифологизация советского нищенского быта, темы «маленького человека», мечты и страха. «В будущее возьмут не всех» — ретроспектива их работ, объединившая три крупнейших музея: Государственный Эрмитаж, Третьяковскую галерею и лондонский Tate Modern.
Экскурсию по выставке изобретателей жанра «тотальной инсталляции» провели лично Эмилия Кабакова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и куратор проекта, заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков.
Засвидетельствовать свое почтение Эмилии пришли актриса Ксения Раппопорт, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Алена Долецкая и лауреат «Золотой маски» режиссер Семен Александровский.
Фотограф: Виталий Коликов