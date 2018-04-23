В Перми умер известный скульптор Рудольф Веденеев

Известный пермский скульптор Рудольф Веденеев скончался в реанимации.

Галина Атмашкина, которая по его просьбе ведёт его страничку в социальной сети, рассказала, что скульптор умер в реанимации, где находился с марта. Ему было 78 лет.

«В этом году он жил у родных, был и своей и в мастерской. Общался, болел и выздоравливал, и даже готовилась выставка в одном дружественном ему арт-пространстве в Перми, но в феврале 2018 он попал в больницу, а с конца марта находится в реанимации, посещения были разрешены только самым родным и близким. Его сын Артем Веденеев (о. Артемий) крестил его там с именем Родион (от греческого Herodion — герой)», — рассказала Галина Атмашкина.

Летом прошлого года Рудольф Веденеев пропал. Родные сначала искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. 7 июня о произошедшем рассказали СМИ, подключились волонтеры — поисковики, которые составили и распространили ориентировку. Известного скульптора тогда удалось быстро найти.

Рудольф Веденеев, член Союза художников России. Родился в 1939 году в Перми. Он начал работать ещё в 1960-е годы. В 1970-х годах его судили за распространение самиздата, в том числе за произведения Александра Солженицына . В конце 1980-х стал одним из победителей Открытого всесоюзного конкурса на памятник жертвам беззакония и репрессий в Москве.