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В Перми умер известный скульптор Рудольф Веденеев
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В Перми умер известный скульптор Рудольф Веденеев 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Известный пермский скульптор Рудольф Веденеев скончался в реанимации.
Галина Атмашкина, которая по его просьбе ведёт его страничку в социальной сети, рассказала, что скульптор умер в реанимации, где находился с марта. Ему было 78 лет.
«В этом году он жил у родных, был и своей и в мастерской. Общался, болел и выздоравливал, и даже готовилась выставка в одном дружественном ему арт-пространстве в Перми, но в феврале 2018 он попал в больницу, а с конца марта находится в реанимации, посещения были разрешены только самым родным и близким. Его сын Артем Веденеев (о. Артемий) крестил его там с именем Родион (от греческого Herodion — герой)», — рассказала Галина Атмашкина.
Летом прошлого года Рудольф Веденеев пропал. Родные сначала искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. 7 июня о произошедшем рассказали СМИ, подключились волонтеры — поисковики, которые составили и распространили ориентировку. Известного скульптора тогда удалось быстро найти.
Рудольф Веденеев, член Союза художников России. Родился в 1939 году в Перми. Он начал работать ещё в 1960-е годы. В 1970-х годах его судили за распространение самиздата, в том числе за произведения Александра Солженицына. В конце 1980-х стал одним из победителей Открытого всесоюзного конкурса на памятник жертвам беззакония и репрессий в Москве.
Произведения скульптора находятся в Пермской художественной галерее, Пермском краеведческом музее, Чердынском краеведческом музее, Третьяковской галерее, Музее правозащитного общественного центра им. Сахарова, Доме-музее Данте Алигьери в Италии.
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