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Полярная арт-резиденция появилась на севере Кольского полуострова
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Полярная арт-резиденция появилась на севере Кольского полуострова 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Новое креативное пространство начало работу на границе с Норвегией, на самом севере Кольского полуострова. Два раза в год, летом и зимой, резиденция будет принимать художников, которым будет предоставлена возможность провести здесь две недели для творчества. В зависимости от времени года смены будут называться «Полярный день» или «Полярная ночь».
Во главе каждой группы будет знаковая фигура из мира искусства — куратор или художник. Результатом их работы может стать арт-объект, художественное произведение, выставка, презентация, мастерская или театральная постановка. Главное условие — чтобы новое произведение или проект были напрямую связаны с жизнью посёлка и окружающей его природы. Это позволит местным жителям увидеть свою жизнь с нового ракурса, а значит — поможет появлению новых идей и общественных инициатив. Одним из следствий появления Арт-резиденции может стать преобразование общественных пространств, появление на улицах произведений современного искусства, новых объектов городской инфраструктуры. Но в первую очередь перемены должны будут коснуться самоощущения самих людей, живущих в этом небольшом поселке на самом севере России.
Первым гостем арт-резиденции сезона «Полярный день 2018» станет известный московский художник Иван Лунгин, чьи работы широко представлены в собраниях Московского музея современного искусства и миланского Alberto Sandretti Foundation. Арт-резиденция «Никель» стала частью проекта «Вторая школа», реализованного в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» с целью поддерживать и развивать социокультурные проекты жителей Печенгского района Мурманской области. «Вторая школа» предлагает широкий спектр проектных возможностей для творчества, саморазвития и общения, будучи одновременно и мастерской, и выставочным пространством, и площадкой для творческих занятий, проведения лекций, мастер-классов и других форм досуга и общения для жителей и гостей Печенгского района.
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