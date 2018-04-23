Полярная арт-резиденция появилась на севере Кольского полуострова

Новое креативное пространство начало работу на границе с Норвегией, на самом севере Кольского полуострова. Два раза в год, летом и зимой, резиденция будет принимать художников, которым будет предоставлена возможность провести здесь две недели для творчества. В зависимости от времени года смены будут называться «Полярный день» или «Полярная ночь».

Во главе каждой группы будет знаковая фигура из мира искусства — куратор или художник. Результатом их работы может стать арт-объект, художественное произведение, выставка, презентация, мастерская или театральная постановка. Главное условие — чтобы новое произведение или проект были напрямую связаны с жизнью посёлка и окружающей его природы. Это позволит местным жителям увидеть свою жизнь с нового ракурса, а значит — поможет появлению новых идей и общественных инициатив. Одним из следствий появления Арт-резиденции может стать преобразование общественных пространств, появление на улицах произведений современного искусства, новых объектов городской инфраструктуры. Но в первую очередь перемены должны будут коснуться самоощущения самих людей, живущих в этом небольшом поселке на самом севере России.