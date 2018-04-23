Баба Яга едет в Дубай

Второй раз за последние полгода русская Баба Яга стала центральным персонажем арт-проекта российского скульптора Ирины Лагошиной. На этот раз сказочная героиня выступила в роли просветительницы в рамках выставки современного искусства World Art Dubai. Цель проекта «Культурный код ext. 007 (643 RUS)» пробудить у зрителей интерес к древнейшей русской истории и мифологии, напомнить о важности сохранения национальных культур в глобальном мире.

Впервые Баба Яга стала центральным персонажем в инсталляции Ирины на выставке современного искусства в рамках Miami Art Week в декабре 2017 года (Майами, США). Русская сказочная героиня так полюбилась жителям города, что ее скульптура осталась в Майами, и теперь украшает набережную в одном из его престижных районов.

«Одна из основных идей моего нового проекта — показать ценность связи между прошлым и настоящим. История как часть генетической памяти — важный фундамент, поэтому я использую элементы русского культурного кода и древней письменности. Сочетая их с современными универсальными коммуникационными символами, я хотела создать такое пространство, где одновременно есть место для национального и глобального, древнего и современного, мистического и рационального», — рассказывает Ирина Лагошина.

В древней русской мифологии одна из функций Бабы Яги — сохранение и передача сакральных знаний новому поколению. В проекте Ирины она делится ими с помощью «руницы» — древнего письма, которое использовалось нашими предками тысячи лет назад. Загадочная руническая письменность до конца не исследована в научной среде, поэтому зашифрованные в проекте «послания» являются художественной интерпретацией автора.

Эстетические и образовательные цели художественной инсталляции дополнены научной — зрителям предложили принять участие в небольшом социологическом опросе. Его цель — выявить взгляд представителей разных культур на «общечеловеческие ценности».

Использование современных технологий в инсталляции позволило расширить ее границы от масштабов выставочной площадки до возможностей виртуальной реальности. Специально разработанное для выставки приложение дало возможность зрителю не только погрузиться в разные смысловые уровни арт-проекта, но и сохранить память о нем. За участие в социологическом опросе каждый получил «медиафутболку», в уникальный принт которой встроено простое, но изящное технологическое решение, позволяющее забрать частичку виртуальной реальности с собой.