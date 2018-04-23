Уникальная выставка «Движение пространств» открывается в Москве

Автор этой экспозиции — художник-философ Игорь Ширшков, передает телеканал «МИР 24». В галерее можно увидеть около 30 работ — это инсталляции, живописные полотна и графика. Игорь Ширшков, архитектор и дизайнер по образованию, утверждает, что в этих произведениях хочет показать свое видение искусства.

«На этой выставке представлены три варианта абстрактного искусства. Больше, наверное, имеет отноешние к словам Вознесенского: «Летим в неопознанном измерении, где чувства реальней, чем море и время», — поделился художник.

«На данной выставке любой зритель погрузится в воображение архитектора, то есть больше всего даже не в плоскостные изображения, а в пространственные», — рассказала исполнительный директор галереи VSUNIO Светлана Герасимова

Выставка « Движение пространств» продлится до 16 июня. Вход на экспозицию бесплатный.

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