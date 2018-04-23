Ещё
Уникальная выставка «Движение пространств» открывается в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уникальная выставка «Движение пространств» открывается в Москве 

Мир24 1 час назад
Автор этой экспозиции — художник-философ Игорь Ширшков, передает телеканал «МИР 24». В галерее можно увидеть около 30 работ — это инсталляции, живописные полотна и графика. Игорь Ширшков, архитектор и дизайнер по образованию, утверждает, что в этих произведениях хочет показать свое видение искусства.
«На этой выставке представлены три варианта абстрактного искусства. Больше, наверное, имеет отноешние к словам Вознесенского: «Летим в неопознанном измерении, где чувства реальней, чем море и время», — поделился художник.
«На данной выставке любой зритель погрузится в воображение архитектора, то есть больше всего даже не в плоскостные изображения, а в пространственные», — рассказала исполнительный директор галереи VSUNIO Светлана Герасимова.
Выставка « Движение пространств» продлится до 16 июня. Вход на экспозицию бесплатный.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Белорусам расскажут историю страны в открытках В Тобольске откроется первый музей царской семьи Проект памятника Маршаку в Москве выберут с помощью конкурса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение