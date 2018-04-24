27 апреля состоится открытие выставки «Эпоха Царя-освободителя. Реликвии, документы, фотографии. К 200-летию со дня рождения императора Александра II»

На новой выставке в Музее артиллерии посетители смогут узнать о том, как под личным руководством и при непосредственном участии императора Александра II проводилась военная реформа в России.

27 апреля в 12.00 в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Александровский парк, 7) состоится открытие выставки «Эпоха Царя-освободителя. Реликвии, документы, фотографии. К 200-летию со дня рождения императора Александра II».

По значимости и последствиям для истории России реформы, проведенные Александром II, часто сравнивают с реформами Петра I. После отмены крепостного права, тема реформирования армии — самая значимая для понимания ее последствий.

На новой выставке в Музее артиллерии посетители смогут узнать о том, как под личным руководством и при непосредственном участии императора Александра II проводилась военная реформа в России, какие были предприняты шаги по перевооружению армии.

Основу выставки составили редкие архивные фотографии из фондов музея, запечатлевшие членов семьи Александра II, главных проводников преобразований в армии — военного министра Д. А. Милютина и товарища фельдцейхмейстера А. А. Баранцова, портреты офицеров и нижних чинов периода правления Александра II. Архивные документы позволяют познакомиться с повседневной жизнью армии тех лет. Отдельный раздел выставки посвящен Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая закончилась победой России.

На выставке также будут представлены музейные предметы, принадлежавшие императору Александру II: его мундиры, две детские кавалерийские сабли (одна из них была подарена императором Александром I по случаю рождения и производства в корнеты), капсульный револьвер работы тульских оружейников.