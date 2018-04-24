Мединский вручит госнаграды деятелям культуры и искусства

"Орден Почета" будет вручен артистке Московского театра «Школа современной пьесы» Ирине Алфёровой, Также художник Борис Трофимов и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, будут вручены звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации» и почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации.