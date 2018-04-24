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Мединский вручит госнаграды деятелям культуры и искусства
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Мединский вручит госнаграды деятелям культуры и искусства 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский наградит государственными наградами деятелей культуры и искусства, в числе которых актриса Ирина Алфёрова, гендиректор Большого театра России Владимир Урин, художник Михаил Шемякин, режиссер Александр Митта, церемония награждения пройдет в атриуме Большого театра во вторник, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
"Высшую ведомственную награду Минкультуры России — нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» — вручат профессору кафедры ВГИКа имени Герасимова Аркадию Инину, директору-художественному руководителю Большого концертного зала «Октябрьский» Эмме Лавринович, ректору Московской государственной академии хореографии Марине Леоновой, и.о. ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Борису Любимову, солисту Большого театра России Владимиру Маторину, режиссеру Александру Митте, балалаечнику-виртуозу Михаилу Рожкову, генеральному директору Большого театра России Владимиру Урину и художнику Михаилу Шемякину", — говорится в сообщении.
"Орден Почета" будет вручен артистке Московского театра «Школа современной пьесы» Ирине Алфёровой, Также художник Борис Трофимов и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Кроме того, будут вручены звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации» и почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации.
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