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В музее ВВС Северного флота открыта новая экспозиция
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В музее ВВС Северного флота открыта новая экспозиция 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Выставка организована музейными работниками во взаимодействии с управлением федеральной службы безопасности России по Северному флоту.
В филиале Военно-морского музея Северного флота — музее ВВС СФ в посёлке Сафоново Мурманской области в преддверии Дня победы открыта новая экспозиция, посвящённая деятельности военной контрразведки.
Выставка организована музейными работниками во взаимодействии с управлением федеральной службы безопасности России по Северному флоту. Уникальные свидетельства деятельности военной контрразведки демонстрируются впервые. Посетители музея могут ознакомиться с документами, подписанными Феликсом Дзержинским, Иосифом Сталиным и Лавренитием Берией.
Значительный раздел экспозиции посвящен работе Главного управления контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам») Народного комиссариата обороны СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, можно узнать о зарождении Всероссийской чрезвычайной комиссии и особых отделов, о деятельности советских агентов в немецких разведшколах.
Часть экспозиции расказывает о работе чекистов по розыску военных преступников и предателей. На всеобщее обозрение выставлены инструкции и другие документы до недавнего времени имевшие гриф «Совершенно секретно».
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