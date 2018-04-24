В Барнауле открывается выставка алтайских фотографов XIX — XX веков

Выставка старинных фотографий Алтайского края открывается в Барнауле 24 апреля.

В краевом архиве представят 150 снимков алтайских фотографов конца XIX — XX веков. Они запечатлели важные моменты истории края и красоту алтайской природы. Помимо фотографий будут представлены документы.

«В Государственном архиве региона собраны как коллекции профессиональных фотографов, так и отдельные тематические группы и комплексы документов, создана база данных «Фотокаталог»», — рассказали в Госархиве.

Адрес: ул. 5-я Западная, 85а. Справки по телефону 56-63-53.