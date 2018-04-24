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В Барнауле открывается выставка алтайских фотографов XIX — XX веков
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В Барнауле открывается выставка алтайских фотографов XIX — XX веков 

АиФ — Алтай 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Выставка старинных фотографий Алтайского края открывается в Барнауле 24 апреля.
В краевом архиве представят 150 снимков алтайских фотографов конца XIX — XX веков. Они запечатлели важные моменты истории края и красоту алтайской природы. Помимо фотографий будут представлены документы.
«В Государственном архиве региона собраны как коллекции профессиональных фотографов, так и отдельные тематические группы и комплексы документов, создана база данных «Фотокаталог»», — рассказали в Госархиве.
Адрес: ул. 5-я Западная, 85а. Справки по телефону 56-63-53.
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