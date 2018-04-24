Куда сходить на майские в Москве

Фестиваль «Московская весна»

Когда: 27 апреля 2018 — 9 мая 2018

Где: на улицах, крышах и балконах Москвы

Этой весной Москва погрузится в красивые мелодии в жанре a capella. В рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пройдет Открытый музыкальный международный конкурс.

Весь город превратится в огромную сцену, а выступления будут проходить даже на крышах и балконах зданий! Выступать будут и сольные артисты, и целые коллективы, но в любом случае это будут профессионалы своего дела.

Фестиваль состоит, конечно же, не только из музыкальных выступлений, но и из театрализованных представлений, творческих мастер-классов по пению и музыке, развлечений для всей семьи и вкусной еды.

Всего будет задействовано 38 различных площадок по всей Москве.

Весенний фестиваль цветов в «Аптекарском огороде»

Когда: 14 апреля — 3 июня

Время работы: с 10.00 до 20.00 В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт XVIII Весенний фестиваль цветов — очень яркое, красивое и пропитанное теплотой событие.

Гости сада смогут насладиться рекордным количеством тюльпанов — на территории «Огорода» их высажено более 100 тысяч, а также ароматами магнолий, сирени, нарциссов, яблонь и многих других прекрасных весенних растений.

Конечно, повышенный интерес вызывает сакура, которая зацветёт как раз в конце апреля — начале мая. В ботаническом саду она представлена в трёх видах: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая.

Кроме того, в саду растет самая настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма. Это дружественный подарок, который Токио сделал Москве в 2010 году.

Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты на огромном поле под открытым небом и камерные концерты в старинной лаборатории. Романтично и вдохновляюще!

Павильон «Космос» на ВДНХ

Когда: открылся 13 апреля

Где: Павильон № 34, ВДНХ

Время работы: с 11.00 до 22.00 (кроме понедельника)

13 апреля для широкой публики на ВДНХ открылся отреставрированный павильон № 34 «Космос».

Сам павильон был построен в далёком 1939 году.

Сейчас это крупнейший в России космический музейный комплекс — «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

С 2016 года проводилась масштабная реставрация павильона, в ходе которой были восстановлены стеклянный купол и декор зданий. В октябре 2017 года был доставлен самый крупный экспонат выставки — макет модуля «Кристалл» орбитальной станции «Мир». Экспертам удалось воссоздать утраченную в 1970-х годах красивейшую люстру из рубинового стекла в виде Красной звезды.

В павильоне уже представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, более 2 тысяч редких архивных документов, фото— и видеоматериалов.

Несмотря на то что павильон уже открылся, до конца он еще не готов. До середины лета будут продолжаться работы внутри центра, а именно откроются новые экспозиционные залы, такие как «Люди в космосе» или «Исследование планет». А ещё появятся сенсорные экраны с обучающими видеороликами о космосе.

Билеты на экспозицию: www.cosmos.vdnh.ru Иммерсивная выставка «Я — волнение и неизвестность» в виртуальном пространстве

Когда: 31 ноября 2017 — 15 мая 2018

Где: Центр современного искусства «Марс»

Время работы: с 12.00 до 22.00 В Центре современного искусства «Марс» проходит поистине уникальная выставка в жанре Immersive Digital Art.

На зрителей надеваются специальные VR-шлемы, с помощью которых пространтство резко трансформируется и преображается. И вот уже, как в фантастическом фильме, создается совершенно новая реальность.

Главное, что зрители теперь непосредственные участники эксперимента.

Они не только видят новое, но и чувствуют его: запахи, прикосновения, дуновения ветра. Но самое интересное — в этой новой вселенной постоянно совершается выбор: куда пойти, что построить, с кем поговорить. То есть именно вы полностью влияете на сценарий!

Задача центра «Марс» — знакомить россиян с отечественными и зарубежными арт-преоктами, реализованными с применениями инновационных технологий.

Цены: от 1000 до 1450 рублей (вечерние сеансы дороже).

Примерный хронометраж погружения — 15 минут.

Когда: 26 апреля 2018 — 15 июля 2018

Где: Павильон № 16 «Гидрометеорология», ВДНХ

Время работы: с 11.00 до 22.00 (кроме понедельника)

Старутет выставочный проект Александра Васильева «Весна и мода». И это лишь начало цикла о моде от Васильева на ВДНХ: впереди откроются выставки «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

В основном в дизайне превалируют нежные расцветки с цветочными принтами, изящные косынки и пышные юбки в стиле new-look.

В экспозиции будут представлены около 200 предметов: платья, аксессуары, фотографии и открытки и другие артефакты из Фонда Александра Васильева.

Множество экспонатов будут связаны с именами известных певиц, актрис, балерин, а также таких иностранных дизайнерских домов, как Dior, Patou, Lanvin, Cardin и многих других.

Обязательно будет музыкальное сопровождение — советские песни, посвященные весне, погрузят посетителей в ностальгическую атмосферу прошлого века.

Стоимость билетов: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей.

Фестиваль IT-Hobby

Когда: каждую субботу до 19 мая Где: бизнес-центр «Атриум»

Время работы: с 11.00 до 15.00 Дети от 8 до 15 лет вместе со своими родителями станут участниками мастер-классов про будущее инноваций и технологий.

Здесь детям расскажут, что, сидя за компьютером, можно не только смотреть видео на YouTube и играть в онлайн-игры, но и создавать очень полезные для современного мира приложения, графические изображения для комиксов, свои блоги.

Программа включает в себя занятия по созданию и раскрутке блогерского канала, основам цифровой фотографии, созданию 2D персонажей и многим вещам, которые обязательно пригодятся подрастающему поколению Z в мире высоких технологий.

Регистрация: https://msk.itstep.org/news/it-children/

Фестиваль «Hinode Power Japan»

Когда: 28 — 29 апреля

Где: ВДНХ

Уже в седьмой раз в Москве пройдет знаменитый фестиваль японской культуры в России — «Hinode Power Japan».

Его посетители смогут поближе познакомиться не только с японским искусством и поп-культурой, но и попробовать различные гастрономические изыски или повседневные снеки и стрит-фуд.

В программе:

— музыкальные выступления, в том числе от японского рок-бэнда Yasuharu Takanashi & YAIBA;

— финал чемпионата России по косплею

— премьеры аниме

— увлекательные состязания в японских видах спорта

— супер технологичные роботы

— и ещё много всего интересного, как для взрослых, так и для детей.

Фотобиеннале-2018

Когда: 12 апреля — 27 мая Где: Центральный Манеж

Время работы: с 12.00 до 22.00 (кроме понедельника), 27 мая: с 12.00 до 21.00 В рамках Фотобиеннале этого года будут представлены 8 новых фотопроектов отечественных и зарубежных авторов.

Выставки этой Фотобиеннале посвящены трем основным темам: «Многообразие фотографии», «Италия в фокусе», «Япония в фокусе».

Будет много работ итальянских фотографов: Джанни Беренго Гардин и его «Поэтика реальности» о любимой Италии, Джонни Монкада и «Zero Gravity/В невесомости» об итальянских 1960-х; Пьеро Марсили Либелли и «Фотография как перформанс» с провокационными портретами Ф. Феллини, М. Мастроянни и других культовых личностей.

От российских фотографов Ольги Ивановой Дмитрия Лукьянова , Наталии Куприяновой и Михаила Соларски будут представлены работы на тему «идеального советского отдыха» в проекте «Каникулы в советских санаториях».

Одним из самых необычных моментов выставки можно считать «Тысячи солнц». Этот проект посвящён ядерным испытаниям 1945 — 1962 гг. и основан на материале американских архивов. Здесь фотография — инструмент и объект научного исследования.

Большой интерес представляет корнер издательского дома «Коммерсантъ» — «Первополосные и закулисные». В экспозицию вошли совсем разные кадры — от документальных кадров эпохального значения до необычных портретов знаменитых людей. Многие из этих снимков приковывали взгляды читателей к первым полосам газеты «Коммерсантъ» и представляют огромную ценность до сих пор.

Стоимость билетов: полный билет — 400 р., льготный — 100 р.