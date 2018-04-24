Куда сходить на майские в Москве 

Фестиваль «Московская весна»
Когда: 27 апреля 2018 — 9 мая 2018
Где: на улицах, крышах и балконах Москвы
Этой весной Москва погрузится в красивые мелодии в жанре a capella. В рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пройдет Открытый музыкальный международный конкурс.
Весь город превратится в огромную сцену, а выступления будут проходить даже на крышах и балконах зданий! Выступать будут и сольные артисты, и целые коллективы, но в любом случае это будут профессионалы своего дела.
Фестиваль состоит, конечно же, не только из музыкальных выступлений, но и из театрализованных представлений, творческих мастер-классов по пению и музыке, развлечений для всей семьи и вкусной еды.
Всего будет задействовано 38 различных площадок по всей Москве.
Весенний фестиваль цветов в «Аптекарском огороде»
Когда: 14 апреля — 3 июня
Где: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Время работы: с 10.00 до 20.00 В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт XVIII Весенний фестиваль цветов — очень яркое, красивое и пропитанное теплотой событие.
Гости сада смогут насладиться рекордным количеством тюльпанов — на территории «Огорода» их высажено более 100 тысяч, а также ароматами магнолий, сирени, нарциссов, яблонь и многих других прекрасных весенних растений.
Конечно, повышенный интерес вызывает сакура, которая зацветёт как раз в конце апреля — начале мая. В ботаническом саду она представлена в трёх видах: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая.
Кроме того, в саду растет самая настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма. Это дружественный подарок, который Токио сделал Москве в 2010 году.
Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты на огромном поле под открытым небом и камерные концерты в старинной лаборатории. Романтично и вдохновляюще!
Павильон «Космос» на ВДНХ
Когда: открылся 13 апреля
Где: Павильон № 34, ВДНХ
Время работы: с 11.00 до 22.00 (кроме понедельника)
13 апреля для широкой публики на ВДНХ открылся отреставрированный павильон № 34 «Космос».
Сам павильон был построен в далёком 1939 году.
Сейчас это крупнейший в России космический музейный комплекс — «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.
С 2016 года проводилась масштабная реставрация павильона, в ходе которой были восстановлены стеклянный купол и декор зданий. В октябре 2017 года был доставлен самый крупный экспонат выставки — макет модуля «Кристалл» орбитальной станции «Мир». Экспертам удалось воссоздать утраченную в 1970-х годах красивейшую люстру из рубинового стекла в виде Красной звезды.
В павильоне уже представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, более 2 тысяч редких архивных документов, фото— и видеоматериалов.
Несмотря на то что павильон уже открылся, до конца он еще не готов. До середины лета будут продолжаться работы внутри центра, а именно откроются новые экспозиционные залы, такие как «Люди в космосе» или «Исследование планет». А ещё появятся сенсорные экраны с обучающими видеороликами о космосе.
Билеты на экспозицию: www.cosmos.vdnh.ru Иммерсивная выставка «Я — волнение и неизвестность» в виртуальном пространстве
Когда: 31 ноября 2017 — 15 мая 2018
Где: Центр современного искусства «Марс»
Время работы: с 12.00 до 22.00 В Центре современного искусства «Марс» проходит поистине уникальная выставка в жанре Immersive Digital Art.
На зрителей надеваются специальные VR-шлемы, с помощью которых пространтство резко трансформируется и преображается. И вот уже, как в фантастическом фильме, создается совершенно новая реальность.
Главное, что зрители теперь непосредственные участники эксперимента.
Они не только видят новое, но и чувствуют его: запахи, прикосновения, дуновения ветра. Но самое интересное — в этой новой вселенной постоянно совершается выбор: куда пойти, что построить, с кем поговорить. То есть именно вы полностью влияете на сценарий!
Задача центра «Марс» — знакомить россиян с отечественными и зарубежными арт-преоктами, реализованными с применениями инновационных технологий.
Цены: от 1000 до 1450 рублей (вечерние сеансы дороже).
Примерный хронометраж погружения — 15 минут.
«Музей моды» Александра Васильева: выставка костюмов XX века
Когда: 26 апреля 2018 — 15 июля 2018
Где: Павильон № 16 «Гидрометеорология», ВДНХ
Время работы: с 11.00 до 22.00 (кроме понедельника)
Старутет выставочный проект Александра Васильева «Весна и мода». И это лишь начало цикла о моде от Васильева на ВДНХ: впереди откроются выставки «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».
В основном в дизайне превалируют нежные расцветки с цветочными принтами, изящные косынки и пышные юбки в стиле new-look.
В экспозиции будут представлены около 200 предметов: платья, аксессуары, фотографии и открытки и другие артефакты из Фонда Александра Васильева.
Множество экспонатов будут связаны с именами известных певиц, актрис, балерин, а также таких иностранных дизайнерских домов, как Dior, Patou, Lanvin, Cardin и многих других.
Обязательно будет музыкальное сопровождение — советские песни, посвященные весне, погрузят посетителей в ностальгическую атмосферу прошлого века.
Стоимость билетов: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей.
Фестиваль IT-Hobby
Когда: каждую субботу до 19 мая Где: бизнес-центр «Атриум»
Время работы: с 11.00 до 15.00 Дети от 8 до 15 лет вместе со своими родителями станут участниками мастер-классов про будущее инноваций и технологий.
Здесь детям расскажут, что, сидя за компьютером, можно не только смотреть видео на YouTube и играть в онлайн-игры, но и создавать очень полезные для современного мира приложения, графические изображения для комиксов, свои блоги.
Программа включает в себя занятия по созданию и раскрутке блогерского канала, основам цифровой фотографии, созданию 2D персонажей и многим вещам, которые обязательно пригодятся подрастающему поколению Z в мире высоких технологий.
Регистрация: https://msk.itstep.org/news/it-children/
Фестиваль «Hinode Power Japan»
Когда: 28 — 29 апреля
Где: ВДНХ
Уже в седьмой раз в Москве пройдет знаменитый фестиваль японской культуры в России — «Hinode Power Japan».
Его посетители смогут поближе познакомиться не только с японским искусством и поп-культурой, но и попробовать различные гастрономические изыски или повседневные снеки и стрит-фуд.
В программе:
— музыкальные выступления, в том числе от японского рок-бэнда Yasuharu Takanashi & YAIBA;
— финал чемпионата России по косплею
— премьеры аниме
— увлекательные состязания в японских видах спорта
— супер технологичные роботы
— и ещё много всего интересного, как для взрослых, так и для детей.
Фотобиеннале-2018
Когда: 12 апреля — 27 мая Где: Центральный Манеж
Время работы: с 12.00 до 22.00 (кроме понедельника), 27 мая: с 12.00 до 21.00 В рамках Фотобиеннале этого года будут представлены 8 новых фотопроектов отечественных и зарубежных авторов.
Выставки этой Фотобиеннале посвящены трем основным темам: «Многообразие фотографии», «Италия в фокусе», «Япония в фокусе».
Будет много работ итальянских фотографов: Джанни Беренго Гардин и его «Поэтика реальности» о любимой Италии, Джонни Монкада и «Zero Gravity/В невесомости» об итальянских 1960-х; Пьеро Марсили Либелли и «Фотография как перформанс» с провокационными портретами Ф. Феллини, М. Мастроянни и других культовых личностей.
От российских фотографов Ольги Ивановой, Дмитрия Лукьянова, Наталии Куприяновой и Михаила Соларски будут представлены работы на тему «идеального советского отдыха» в проекте «Каникулы в советских санаториях».
Одним из самых необычных моментов выставки можно считать «Тысячи солнц». Этот проект посвящён ядерным испытаниям 1945 — 1962 гг. и основан на материале американских архивов. Здесь фотография — инструмент и объект научного исследования.
Большой интерес представляет корнер издательского дома «Коммерсантъ» — «Первополосные и закулисные». В экспозицию вошли совсем разные кадры — от документальных кадров эпохального значения до необычных портретов знаменитых людей. Многие из этих снимков приковывали взгляды читателей к первым полосам газеты «Коммерсантъ» и представляют огромную ценность до сих пор.
Стоимость билетов: полный билет — 400 р., льготный — 100 р.