В Самаре прошла Ночь модерна

На этот раз под девизом «Модерн и наука». В программе — лекции и экскурсии по экспозициям музея. Организаторы предложили посетителям раскрыть связи этого стиля с научной мыслью и изучить, как же наука и природа влияла на творчество мастеров. Еще один вопрос, на которой предстояло ответить всем участникам акции: как современные художники работают с природными мотивами. О сложном рассказывали просто и доступно. Вместо длинных скучных лекций увлекательные дискуссии, где непростой материал преподносится с юмором.

19 мая Музей модерна снова откроет двери для посетителей после захода солнца. По всей стране пройдет акция «Ночь в музее». Тема этого года — «Шедевры из запасников». Организаторы обещают: программа будет насыщенной. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, увидеть любопытные инсталляции и послушать живую музыку.