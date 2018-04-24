Афиша с 23 по 29 апреля

23 апреля

КИНОТЕАТР «САЛЮТ»

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

ЦКИ «МЕРИДИАН»

(ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38)

Ежедневно — запись в кружки — 11.00-19.00. Каждое воскресенье — «Филоtime» — 10.00-13.00. Выставки: До 22 апреля — «Масляная и акварельная живопись» — выставка живописи Татьяны Буравихиной. До 29 апреля — «Палитра образов и отражений» — фотовыставка Светланы Симоновой. До 29 апреля — «Золотые руки»— выставка школы ремесел.

"Споемте, друзья" — концерт — 13.00;

"Приглашение к танцу" — концерт — 17.00;

"В преддверии Первомая!" — театральный салон — 19.00.

ОТДЕЛЕНИЕ ЦКИ «МЕРИДИАН» НА УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11 КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Вавилова, 57. Тел. : 8-499-783-22-53 (автоответчик), 8-499-134-61-24 Основное здание: «МАСтер ТАКсидермии» (до 24 июня). «Портреты животных» (до 3 июня). Выставочный комплекс: «Тайнобрачные» (до 3 июня). «Животные в сказках» (до 2 мая). «Козел — животное гордое» (до 20 мая). «Скульптура/гобелен» (до 6 мая). «Пугающая бездна» (с 28 апреля).

ГАЛЕРЕЯ «ЛИСТОК»

ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36 Время работы: пн — пт — 11.00-22.00, сб — 11.00-17.00.

ГУК ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „БЕЛЯЕВО“

ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

(ул. Ремизова, 10. Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)

24 апреля

КИНОТЕАТР „САЛЮТ“

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

ЦКИ „МЕРИДИАН“

ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38 »Soprus" — гала-концерт — 19.00.

ОТДЕЛЕНИЕ ЦКИ «МЕРИДИАН» НА УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11 КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1. Тел. : 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05 БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

(ул. Строителей, 8, корп. 2, ст. м. «Университет». Тел. 8 (495) 938-27-41)

Концерт ИРМО — 17.00.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

ул. Ремизова, 10. Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02 25 апреля

КИНОТЕАТР „САЛЮТ“

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

ЦКИ „МЕРИДИАН“

ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38 25 апреля — 27 мая — „Весеннее настроение“ — выставка живописи.

»Красная горка" — праздничный концерт — 15.30.

КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1. Тел. : 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05 ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГУК ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „БЕЛЯЕВО“

ул. Профсоюзная, 100. Тел. : 8-495-335-83-22, 8-499-793-41-21 ГВЗ „ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

ул. Ремизова, 10. Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02 БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

(ул. Строителей, 8, корп. 2, ст. м. „Университет“. Тел. 8 (495) 938-27-41)

“Фортепианные вечера с Михаилом Турпановым» — 18.00.

Детская библиотека № 177 (Университетский пр-т, д. 9. Тел. : 8 (495) 939-32-33)

"Сказки смешливого гиппопотама" — литературная программа для детей — 12.30.

Библиотека № 171 (ул. Тарусская, д. 14, корп. 2. Тел. : 8 (495) 422-34-44)

"Как прекрасен этот мир" — экологический репортаж — 13.00.

26 апреля

КИНОТЕАТР «САЛЮТ»

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

ЦКИ «МЕРИДИАН»

ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38 "Виртуальные приключения Вовки и его друзей" — театрализованное путешествие — 19.00.

Отделение ЦКИ «Меридиан» на ул. Обручева, д. 11 КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 "Сватовство по-московски. Первое" — 19.00.

ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1. Тел. : 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05 НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТЕОРИКОН»

(пр-т Вернадского, д. 13, тел. : 8 (495) 930-75-77, 8 (495) 930-81-77)

"FAHRENHEIT 451" — 19.00.

БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

(ул. Строителей, 8, корп. 2, ст. м. «Университет». Тел. 8 (495) 938-27-41)

Концерт студентов музыкального училища при МГК им. П. И. Чайковского — 19.00.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Вавилова, 57. Тел. : 8-499-783-22-53 (автоответчик), 8-499-134-61-24 По четвергам — программа «Нескучный вечер в Дарвиновском музее»:

ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

ул. Ремизова, 10. Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02 ГАЛЕРЕЯ „ЛИСТОК“

ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36 ГУК ГВЗ „ГАЛЕРЕЯ „БЕЛЯЕВО“

(ул. Профсоюзная, 100. Тел. : 8-495-335-83-22, 8-499-793-41-21, http://www.gallerey-belyaevo.ru)

27 апреля

КИНОТЕАТР „САЛЮТ“

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

ЦКИ „МЕРИДИАН“

ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38 “Сказка» — мастер-класс для детей — 16.00-18.00;

"Вместе весело шагать по просторам" — концерт — 19.00.

Отделение ЦКИ «Меридиан» на ул. Обручева, д. 11 КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 "Как важно быть SERIOZNYM" — 19.00.

ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1. Тел. : 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05 БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

(ул. Строителей, 8, корп. 2, ст. м. «Университет». Тел. 8 (495) 938-27-41)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТЕОРИКОН»

(пр-т Вернадского, д. 13, тел. : 8 (495) 930-75-77, 8 (495) 930-81-77)

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГУК ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „БЕЛЯЕВО“

(ул. Профсоюзная, 100. Тел. : 8-495-335-83-22, 8-499-793-41-21, http://www.gallerey-belyaevo.ru)

ГВЗ „ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

(ул. Ремизова, 10. Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)

Кинопоказ-дискуссия „Счастливые люди. Енисей“ — 17.00.

ГАЛЕРЕЯ „ЛИСТОК“

ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36 28 апреля

КИНОТЕАТР „САЛЮТ“

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

ЦКИ „МЕРИДИАН“

ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38 ОТДЕЛЕНИЕ ЦКИ „МЕРИДИАН“ НА УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11 “Нам лет нет!» — концерт — 15.30;

"Я — актер" — мастер-класс — 17.00.

КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 "Как важно быть SERIOZNYM" — 19.00.

ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1. Тел. : 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05 НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТЕОРИКОН»

пр-т Вернадского, д. 13, тел. : 8 (495) 930-75-77, 8 (495) 930-81-77 "Гамлеt" — 19.00.

БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

ул. Строителей, 8, корп. 2, ст. м. «Университет». Тел. 8 (495) 938-27-41 "Приглашает Ольга Нестерова" — концерт фортепианной музыки — 16.00.

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Вавилова, 57. Тел. : 8-499-783-22-53 (автоответчик), 8-499-134-61-24 Экскурсии выходного дня для родителей с детьми. Начало в 11.00.

ГАЛЕРЕЯ «ЛИСТОК»

ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36 ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

ул. Ремизова, 10. Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02 Вокальный концерт „Любите ли вы Брамса.. “ — 15.00;

Кинопоказ-дискуссия „Мозг. Вторая вселенная“ — 18.00.

29 апреля

КИНОТЕАТР „САЛЮТ“

(ул. Кедрова, 14, корп. 3.

Тел. : 8 (499) 125-04-48, 8 (499) 125-01-35)

ЦКИ „МЕРИДИАН“

ул. Профсоюзная, 61. Тел. 8-495-333-35-38 »Русская вечерка" — семейная программа — 17.00.

ОТДЕЛЕНИЕ ЦКИ «МЕРИДИАН» НА УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11 "Природа танца" — мастер-класс — 14.00;

"Первомайская арт-маевка" — 16.00-17.00..

КЦ «Вдохновение»

Литовский б-р, 7. Тел. : 8-495-425-81-92, 8-495-425-55-11 МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БЕНЕФИС»

ул. Гарибальди, 23, корп. 4. Тел. 8-499-120-21-56 "Полюби меня крепче жизни" — 19.00.

ЦК «СЦЕНА» ТЕАТР-СТУДИЯ «ОТКРОВЕНИЕ»

ул. Островитянова, 15/1. Тел. : 8-495-330-14-22, 8-499-724-86-05 "ЧерДачные истории" — 14.00;

"Беда от нежного сердца" — 18.00.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТЕОРИКОН»

(пр-т Вернадского, д. 13, тел. : 8 (495) 930-75-77, 8 (495) 930-81-77)

"Волшебник Изумрудного города" — 16.00.

БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

(ул. Строителей, 8, корп. 2, ст. м. «Университет». Тел. 8 (495) 938-27-41)

Библиотека № 180 (ул. Профсоюзная, д. 92. Тел. : 8 (495) 758-43-54)

Дискуссия «Космос и будущее в романах Ивана Ефремова » — 14.00.

Библиотека № 186 им. С. А. Есенина

(ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5. Тел. : 8 (499) 125-35-28)

ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Вавилова, 57. Тел. : 8-499-783-22-53 (автоответчик), 8-499-134-61-24 Экскурсии выходного дня в 11.00.

ГАЛЕРЕЯ «ЛИСТОК»

ул. Адм. Лазарева, 61. Тел. 8-499-793-30-36 ГВЗ «ГАЛЕРЕЯ „НАГОРНАЯ“

(ул. Ремизова, 10.

Тел. : 8-499-123-65-69, 8-499-127-47-02)

Цикл „Путешествие в мир музыки“. В страну сказок — 12.00.