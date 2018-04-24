Более 2 млн рублей затратят на оформление нижегородской выставки «Фан-зона» к ЧМ-2018

Выставка «Фан-зона» появится на стадионе «Нижний Новгород» в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом стало известно из документов на портале госзакупок.

На оформление выставки планируют выделить более 2 млн рублей. Заказчиком выступает ГАУ Нижегородской области «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Подрядчика выберут 27 апреля путем запроса предложений на оказание данной услуги. Максимальная цена контракта составляет 2 млн 135 тысяч рублей.

Согласно договору, подрядчик должен будет до 17 июня смонтировать и установить необходимое оборудование.

Выставка «Фан-зона» будет состоять из информационной стойки, фотозоны, стенда с интерактивными играми. Металлические конструкции с изображением оленя, кремля и памятника будут подсвечены при помощи энергоэффективных светодиодных светильников. Демонтаж выставки подрядчик должен произвести 7-8 июля.

Ранее сообщалось, что 500 поролоновых ладошек для волонтеров закупят в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018.