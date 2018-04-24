В Волгограде на экране Интерактивного музея покажут фото фронтовиков

9 мая портреты фронтовиков покажут на огромном светодиодном экране волгоградского Интерактивного музея «Россия — моя история» в рамках акция «Солдаты Победы».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в преддверии Дня Победы музей приглашает всех жителей города, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, присылать их фронтовые фотографии с краткой информацией. Изображения должны быть представлены одной картинкой, содержащей портрет участника войны (снимок 1940-х годов), его ФИО, годы жизни, звание и род войск.

Все материалы принимаются по 4 мая на электронную почту myhistoty34-gid@mail.ru с пометкой «Солдаты Победы». Более подробно об акции можно узнать здесь и на сайте музея.

Добавим, на днях музей «Россия — моя история» принял стотысячного посетителя. Он является одной и самых популярных культурных площадок в Волгограде. Для молодежи и школьников здесь проводятся дни бесплатного посещения и программы на льготных условиях.