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Минкульт РТ представил программу развлечений на ЧМ-2018
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Минкульт РТ представил программу развлечений на ЧМ-2018 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Для гостей и участников чемпионата мира по футболу 2018 года Министерство культуры РТ готовит 90 культурных мероприятий. Вся программа посвящена FIFA 2018. В том числе, зрителей ждут кинопоказы, выставки и концерты. В пресс-службе министерства объясняют, они попытаются выполнить задачу по охвату самых разных жанров и направлений искусства. Таким образом, будетпродемонстрирован достойный уровень культуры искусства Татарстана и России. Болельщикам предложат посетить музыкальные фестивали — таких будет семь, не менее 30 концертов и столько же спектаклей. Кроме того, в программе десятка выставочных проектов и 12 постоянно действующих экспозиций. Кинопоказы организуют как в формате open air, так и на площадках. Кроме того, обещают четыре общекультурных проекта. Ранее Метшин одобрил граффити на фасадах и призвал не забыть о цветах к ЧМ-2018.
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