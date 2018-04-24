Минкульт РТ представил программу развлечений на ЧМ-2018

Для гостей и участников чемпионата мира по футболу 2018 года Министерство культуры РТ готовит 90 культурных мероприятий. Вся программа посвящена FIFA 2018. В том числе, зрителей ждут кинопоказы, выставки и концерты. В пресс-службе министерства объясняют, они попытаются выполнить задачу по охвату самых разных жанров и направлений искусства. Таким образом, будетпродемонстрирован достойный уровень культуры искусства Татарстана и России. Болельщикам предложат посетить музыкальные фестивали — таких будет семь, не менее 30 концертов и столько же спектаклей. Кроме того, в программе десятка выставочных проектов и 12 постоянно действующих экспозиций. Кинопоказы организуют как в формате open air, так и на площадках. Кроме того, обещают четыре общекультурных проекта. Ранее Метшин одобрил граффити на фасадах и призвал не забыть о цветах к ЧМ-2018.