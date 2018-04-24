Сити-менеджер Екатеринбурга пообещал закупить новые поезда для метро

Поражение Екатеринбурга в конкурсе на проведение ЭКСПО-2025 отодвинет строительство второй очереди метрополитена на неопределенный срок. Такой прогноз озвучил 24 апреля на заседании Екатеринбургской гордумы сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб , передает "Уралинформбюро"

В случае же выигрыша напротив, по словам главы горадминистрации, город получит не только новое метро, но и другие современные виды транспорта, заверил.

"Начинать строительство метро можно, когда есть «железобетонные» источники финансирования. Если их нет, затея смахивает на авантюру. Сегодня ни бюджет города, ни бюджет региона не потянут такие объемы без федеральной целевой программы, расписывающей финансирование по годам", — заявил Александр Якоб.

При этом руководитель мэрии пообещал, что в ближайшие годы будет проведет капитальный ремонт действующего подвижного состава екатеринбургской «подземки». По его словам, в 2018 году метрополитен провел аукцион на ремонт одного четырехвагонного поезда, а до конца года запланирован еще один аналогичный конкурс.

"В этом году планируем закупить еще два поезда по четыре вагона. Со следующего года комплексные капитальные ремонты начнутся на всех составах со сроком эксплуатации до 2020 года", — заверил Якоб, оговорившись, что общая стоимость работ составит примерно 2,5 миллиарда рублей.

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По словам сити-менеджера, сейчас администрация города готовит инвестиционную программу для обновления подвижного состава. Все расчеты по ней будут переданы в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, которая учтет инвестиционную составляющую при расчете тарифа.

Стоит напомнить, что ранее представители мэрии заявили, что вторая очередь метрополитена появится в Екатеринбурге до 2030 года вне зависимости от того, выиграет город конкурс на проведение ЭКСПО-2025 или проиграет. Однако в актуализированной редакции Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года ничего о строительстве второй ветки не говорится. Об этом ранее рассказал «Уралинформбюро» депутат Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин

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