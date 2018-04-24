Выставка японского мультимедийного искусства

В Государственной галерее на Солянке 27 апреля откроется выставка «Новая Япония». Она пройдет в рамках Года Японии в России при поддержке компании Shiseido. На выставке покажут работы молодых японских художников, работающих с различными материалами и современными медиа. В экспозиции будут аудиовизуальные инсталляции, видео и скульптуры. Выставку дополнят лекции в формате «5х15» (5 спикеров по 15 минут) и серия экскурсий: числе тем — японская философия гостеприимства «омотенаши», танец буто, новые технологии в развитии японского искусства. Также 19 мая в рамках акции «Ночь в музее» гостей ждет специальная программа. Выставка будет открыта до 21 июня.