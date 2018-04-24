Выставка «Русская икона: молитва и милосердие» откроется в Бари

Москва, 24 апреля 2018 г. 30 апреля 2018 года в рамках официальной программы международного культурного проекта «Русские сезоны» в Бари, в Свевском замке откроется выставка русской иконы. Тема и идея экспозиции «Русская икона: Молитва и Милосердие» исходят из стремления напомнить об исконной общности жизненных идеалов христиан Запада и Востока, для которых молитва и милосердие были важнейшими проявлениями служения Богу и неотъемлемой составляющей повседневной жизни. Именно эти общехристианские идеалы раскрывает русская икона. Особо символична организация выставки русских икон из собраний двух московских музеев: Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Музея русской иконы, в городе Бари, хранящем реликвии одного из самых милосердных святых раннего христианства, одинаково любимого и почитаемого и на Востоке, и на Западе.

"Как представитель города Бари я с радостью сообщаю о возможности принять в стенах Свевского замка выставку русских икон, посвященных темам молитвы и милосердия в православной иконографии, выполненных русскими мастерами XVII-XVIII веков. В такие эпохи, как наша, когда отношения между православной и католической культурами вновь переживают подъем, эта выставка является одним из кирпичиков моста между Востоком и Западом, который продолжает стоять, несмотря на ход времен и взаимные разногласия", − отметил Антонио Декаро, мэр города Бари.

В состав настоящей выставки вошли памятники XVII–XVIII веков. Гости и жители Бари смогут увидеть иконописный шедевр XIV века — образ святителя Николая, происходящий с Русского Севера. Этот памятник из собрания Музея русской иконы демонстрирует редкую региональную интерпретацию иконографии святого, в которой сочетаются красота милостивого образа и аскетизм северных писем.

Напомним, что в 2017 году в римском палаццо Браски (Музеи Рима) с большим успехом состоялась выставка «Русская икона: Молитва и Милосердие», посвященная 25-летию установления официальных отношений между Российской Федерацией и Суверенным Мальтийским Орденом. Проект стал возможен благодаря личному участию Антонио Дзанарди Ланди, Посла Суверенного Мальтийского ордена в Ватикане, Александра Авдеева, Чрезвычайного и Полномочного Посола Российской Федерации в Ватикане, Представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству, и Илариона, митрополита Волоколамского, Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Выставка «Русская икона: Молитва и Милосердие»/“L’icona russa: Preghiera e Misericordia” будет открыта с 1 мая по 30 июня 2018 года.

Подробная программа проекта размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org