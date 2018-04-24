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Складывать оригами научат в СЗАО
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Складывать оригами научат в СЗАО 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В СЗАО пройдет мастер класс по японскому искусству складыванию бумаги. На занятие по оригами приглашаются дети от 4 лет и старше. Об этом рассказали Светалана Мухрина, заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов культурного центра «Митино».
— Искусство складывания различных фигурок из квадратного листа бумаги без помощи ножниц и клея насчитывает более двух тысяч лет, — отмечает С. Мухрина.
Не смотря на то, что оригами считается Японским искусством, есть теория, что зародилось оно в Китае. Обучение оригами состоится 25 апреля по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 12.00.
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