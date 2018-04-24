Складывать оригами научат в СЗАО

В СЗАО пройдет мастер класс по японскому искусству складыванию бумаги. На занятие по оригами приглашаются дети от 4 лет и старше. Об этом рассказали Светалана Мухрина, заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов культурного центра «Митино».

— Искусство складывания различных фигурок из квадратного листа бумаги без помощи ножниц и клея насчитывает более двух тысяч лет, — отмечает С. Мухрина.

Не смотря на то, что оригами считается Японским искусством, есть теория, что зародилось оно в Китае. Обучение оригами состоится 25 апреля по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 12.00.