Прием заявок на конкурс Нади Рушевой продлен

Регистрация на II Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой продлена до 1 мая. Об этом сообщается на официальном сайте художественной школы №548.

Напоминаем, чтобы принять участие в мировом соревновании среди юных талантливых художников, ребята должны сначала зарегистрироваться на официальном сайте состязания, а затем отправить свои работы по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 8, к. 1, Художественная школа.

Конкурс будет проходить в разряде международных, а значит, принять в нем участие могут юные мастера из разных стран и городов.

— Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой пройдет уже во второй раз, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель художественной школы №548 Наталья Гудович, — В этом году конкурс пройдет по пяти номинациям. Это основные события, так или иначе связанные с миром искусства. «200 лет со дня рождения И. С. Тургенева», «Россия-Болгария. 140 лет вместе», «Удивительная страна — Индия», «Театр. Вчера и сегодня», «Волонтерское движение».

Подробности о конкурсе детского рисунка имени Нади Рушевой можно прочитать на страницах газеты «Борисовские пруды».

Фото: Художественная школа №548