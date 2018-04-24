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Прием заявок на конкурс Нади Рушевой продлен
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Прием заявок на конкурс Нади Рушевой продлен 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Регистрация на II Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой продлена до 1 мая. Об этом сообщается на официальном сайте художественной школы №548.
Напоминаем, чтобы принять участие в мировом соревновании среди юных талантливых художников, ребята должны сначала зарегистрироваться на официальном сайте состязания, а затем отправить свои работы по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 8, к. 1, Художественная школа.
Конкурс будет проходить в разряде международных, а значит, принять в нем участие могут юные мастера из разных стран и городов.
— Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой пройдет уже во второй раз, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель художественной школы №548 Наталья Гудович, — В этом году конкурс пройдет по пяти номинациям. Это основные события, так или иначе связанные с миром искусства. «200 лет со дня рождения И. С. Тургенева», «Россия-Болгария. 140 лет вместе», «Удивительная страна — Индия», «Театр. Вчера и сегодня», «Волонтерское движение».
Подробности о конкурсе детского рисунка имени Нади Рушевой можно прочитать на страницах газеты «Борисовские пруды».
Фото: Художественная школа №548
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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