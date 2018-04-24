Архивные записи футбольных матчей Свердловска покажут в «Ночь музеев» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. / ТАСС /. Музей истории Екатеринбурга в «Ночь музеев» покажет жителям города архивные записи футбольных матчей Свердловска с 1960-х годов. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора учреждения Оксана Макеева.

"Мы приглашаем в наш музей для того, чтобы очутиться на обычной городской екатеринбургской улице. Можно будет зайти в кинотеатр и посмотреть видеохронику, в том числе видеохронику с футбольных матчей Свердловска. Мы сейчас занимаемся подборкой, покажем пару-тройку матчей 1960-1970-х годов со свердловских стадионов. Хроника — из фондов нашего музея", — сказала Макеева.

Музей также представит новый проект, посвященный названиям и переименованиям улиц Екатеринбурга в разное время. «Мы выяснили, что в годы сталинской эпохи в городе было четыре улицы Сталина. Например, одна из них — современная улица Орджоникидзе. Пик переименований приходится на послереволюционное время, в 1919 году в Екатеринбурге было переименовано 140 улиц», — добавила Макеева.

В этом году в акции «Ночь музеев» будут работать более 100 площадок Екатеринбурга, 50 учреждений примут посетителей бесплатно. Например, в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе «Росизо» каждый желающий сможет поучаствовать в проекте «Медиаторская скамейка».

"Любой может сесть на скамейку и поговорить с нашим медиатором об искусстве, о современном искусстве и тех вопросах, которые оно у него вызывает. И наш медиатор будет с ним дискутировать", — сказала директор учреждения Анна Пьянкова.

"Ночь музеев" в городе посвятят 295-летию со дня основания Екатеринбурга и чемпионату мира по футболу. Впервые горожанам предложат поучаствовать в двух конкурсах — по числу лет Екатеринбурга посетить 295 памятников культуры и поделиться личной историей, связанной с «Ночью музеев». В прошлом году в акции приняли участие 135 тыс. жителей Екатеринбурга.