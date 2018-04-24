Ахметов возродил львовского мамонта

Во Львовском Государственном природоведческом музее НАН Украины завершилась реставрация и монтаж центральных экспонатов выставки «Ледниковый период».

В качестве экспонатов можно увидеть сохранившиеся останки мамонта и шерстистого носорога.

«Если говорить про волосатого носорога, то это удивительная находка. Таких животных, таких объектов буквально несколько штук в музеях мира. Наш мамонт тоже уникален. Когда его обнаружили, это была туша, законсервированная в озокерите. Доисторических животных, столь прекрасно сохранившихся, находят лишь в вечной мерзлоте. Для наших широт это необычайное явление», — рассказала Наталья Дзюбенко, заведующая отделом прикладной музеологии Государственного природоведческого музея НАН Украины.

Львовский природоведческий музей выиграл грант от Фонда Рината Ахметова в рамках проекта «Динамичный музей» и смог открыть выставку. До этого 10 лет музей был закрыт для посетителей. Впервые за 110 лет экспонаты отреставрированы.

Также отмечается, что на грант от Фонда в здании музея был установлен лифт — для удобства людей с инвалидностью.