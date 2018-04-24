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Ахметов возродил львовского мамонта
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Ахметов возродил львовского мамонта 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Во Львовском Государственном природоведческом музее НАН Украины завершилась реставрация и монтаж центральных экспонатов выставки «Ледниковый период».
В качестве экспонатов можно увидеть сохранившиеся останки мамонта и шерстистого носорога.
«Если говорить про волосатого носорога, то это удивительная находка. Таких животных, таких объектов буквально несколько штук в музеях мира. Наш мамонт тоже уникален. Когда его обнаружили, это была туша, законсервированная в озокерите. Доисторических животных, столь прекрасно сохранившихся, находят лишь в вечной мерзлоте. Для наших широт это необычайное явление», — рассказала Наталья Дзюбенко, заведующая отделом прикладной музеологии Государственного природоведческого музея НАН Украины.
Львовский природоведческий музей выиграл грант от Фонда Рината Ахметова в рамках проекта «Динамичный музей» и смог открыть выставку. До этого 10 лет музей был закрыт для посетителей. Впервые за 110 лет экспонаты отреставрированы.
Также отмечается, что на грант от Фонда в здании музея был установлен лифт — для удобства людей с инвалидностью.
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