Ещё
Выставка полотен Грабаря, Кончаловского и Дейнеки откроется в ИРРИ 19 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка полотен Грабаря, Кончаловского и Дейнеки откроется в ИРРИ 19 мая 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Около 60 работ Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки и других российских и советских мастеров XX века покажут на выставке «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», которая откроется в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) 19 мая, сообщила пресс-служба музея РИА Новости во вторник.
"Выставку «Окна в Россию», проделавшую в прошлом году грандиозное путешествие через всю страну от Калининграда до Владивостока, покажут в Москве. В Институте русского реалистического искусства будут представлены 60 знаковых полотен из собственного собрания и из коллекции Третьяковской галереи", — сказали в пресс-службе.
Посетители увидят произведения Грабаря, Кончаловского, Дейнеки, Александра Лабаса, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Сергея Герасимова, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Таира Салахова и других мастеров XX века.
В музее пояснили, что главной темой проекта стал мотив окна, который является классическим образом в мировом искусстве. Для отечественных художников прошлого столетия окно было зеркалом перемен, происходящих в стране, — от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время «оттепели» и поисков себя в перестроечные 1980-е.
"Окно в мастерской художника, окно с видами городских пейзажей, окно традиционной деревенской избы и вид из окна нового дома, поезда или автомобиля — все эти мотивы своеобразный портал в историю страны и в её искусство", — отметили в ИРРИ.
Также во время выставки в одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль «Шедевры без границ», объединивший знаменитые полотна из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства и произведения выдающихся русских и советских композиторов.
РИА Новости: последние новости
Мединский вручит госнаграды деятелям культуры и искусства Мудров: у руководства Исаакиевского собора не возникало конфликтов с РПЦ Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки, посвященной революционеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение