Выставка полотен Грабаря, Кончаловского и Дейнеки откроется в ИРРИ 19 мая

"Выставку «Окна в Россию», проделавшую в прошлом году грандиозное путешествие через всю страну от Калининграда до Владивостока, покажут в Москве. В Институте русского реалистического искусства будут представлены 60 знаковых полотен из собственного собрания и из коллекции Третьяковской галереи", — сказали в пресс-службе.

В музее пояснили, что главной темой проекта стал мотив окна, который является классическим образом в мировом искусстве. Для отечественных художников прошлого столетия окно было зеркалом перемен, происходящих в стране, — от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время «оттепели» и поисков себя в перестроечные 1980-е.

"Окно в мастерской художника, окно с видами городских пейзажей, окно традиционной деревенской избы и вид из окна нового дома, поезда или автомобиля — все эти мотивы своеобразный портал в историю страны и в её искусство", — отметили в ИРРИ.

Также во время выставки в одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль «Шедевры без границ», объединивший знаменитые полотна из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства и произведения выдающихся русских и советских композиторов.