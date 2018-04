По мнению руководителя отдела современного и актуального искусства Музея Метрополитен Шины Вагстафф, высказанному в интервью газете The New York Times , все более важным музейным трендом становятся «трансисторические» кураторские стратегии: «Кураторы пытаются сказать, что история и прошлое продолжают жить… Смешивая историю и современное искусство, мы можем разгадать некоторые головоломки в центрах великого искусства». На организованной ею выставке 2016 года Unfinished: Thoughts Left Visible («Неоконченное. Зримые замыслы») в Мет Бройер (Met Breuer), филиале Музея Метрополитен на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, были представлены незавершенные картины от Тициана до Люсьена Фрейда Брюса Наумана . Продолжением того же тренда стала открывшаяся в Мет Бройер выставка Like Life: Sculpture, Color and the Body (1300 — Now) («Как живые. Скульптура, цвет и тело (с 1300 года до наших дней)», представляющая взгляд на 700-летнюю историю скульптурного изображения человеческого тела. Амстердамский искусствовед Сюзанн Сандерс, организовавшая конференции «Трансисторический музей» в 2015 и 2016 годах, называет трансисторическое кураторство «самой насущной вещью, с помощью которой кураторы пытаются переосмыслить музей, чтобы создать новую парадигму»: «Это может быть „транс“ во всех смыслах этого слова, охватывающий всю историю вплоть до междисциплинарной или нетрадиционной, или представляющий вещи инклюзивным способом с целью найти баланс между тем, что безусловно признано, и тем, что подлежит обсуждению».