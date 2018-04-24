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В Белгороде пройдет весенняя выставка одежды и аксессуаров
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В Белгороде пройдет весенняя выставка одежды и аксессуаров 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
C 25 по 28 апреля в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» пройдет VI межрегиональная выставка «Весеннее настроение».
Свою продукцию и услуги представляют 162 предприятия 25 регионов и из Белоруссии.
На выставке будет представлена одежда для взрослых и детей, головные уборы, аксессуары к одежде, домашний текстиль, обувь, белье, чулочно-носочные изделия, галантерея, косметика, парфюмерия, бижутерия, посуда, бытовая техника, хозтовары, продовольственные товары.
Церемония открытия начнется в 11.00.
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