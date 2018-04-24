«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на выставку детских рисунков

Музей-заповедник «Старая Сарепта» вместе с Волгоградской областной детской художественной галереей приглашает горожан на открытие выставки рисунков юных деятелей искусства.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, в экспозицию вошли работы из фонда галереи, в котором хранится 23 000 детских рисунков из различных регионов России и даже из-за рубежа. Посетители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, раскрывающие историю и традиции народов нашей страны, отражающие многонациональное и географическое разнообразие РФ.

Отметим, что Волгоградская областная детская художественная галерея была создана в 1990 году и стала первым в России детским музеем.

Выставка пройдет 26 апреля в 14:00. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.