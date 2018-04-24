Выставка «Очарование Японии» в Историческом музее

28 февраля 2018 года в Историческом музее открылась выставка «Очарование Японии. Памятники художественной культуры Японии XVII-XX вв. из собрания Исторического музея».

Для экспозиции отобраны лучшие образцы изделий художественных ремесел японских мастеров. На выставке можно увидеть традиционные изделия резной кости — миниатюрные скульптуры нэцкэ, изображающие людей, животных или мифических существ. Размер изделий составляет всего 4–5 см. Искусство нэцкэ — брелка — противовеса, который носили на шнурке на поясе кимоно, появилось в конце XVI века, но вошло в обиход только в XVII веке. В последней четверти XIX века нецкэ стали предметом коллекционирования.

Особое место занимают изделия цветных эмалей, искусство создания которых было доведено до совершенства. Лаконичная форма изделий подчеркнута изысканными переходами оттенков цвета и четкими линиями рисунка, а изображения выполнены с натуралистической точностью.

В специальном разделе представлено традиционное японское оружие.

Выставка будет интересна всем, кто увлечен Японией: искусством, бытом и историей этой страны.

График работы:

С 1 октября по 31 мая: Понедельник — воскресенье: 10:00–18:00 Пятница, суббота: 10:00–21:00 Вторник — выходной

С 1 июня по 31 августа: Понедельник — воскресенье: 10:00–21:00 5 июня и 7 августа — выходной

Касса закрывается за 1 час до окончания работы музея.