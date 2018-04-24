Городской блошиный рынок в Музее Москвы

В Музее Москвы проходят Дни культурного наследия. 15 апреля здесь откроется блошиный рынок, покупателей ждут вещи с историей: украшения, столовые приборы, металлический декор, старинный фарфор, советские значки, книги, монеты и игрушки.

На этот раз мероприятие посвящено истории 20 века и выставке «Старая квартира», которая в последний день работы, 15 апреля, открыта для всех желающих.

А с 11:00 — 19:00 15 апреля пройдет «День добрых дел». Фонд «Гилель» приглашает принять участие в благотворительном маркете во 2 корпусе Музея Москвы. За благотворительное пожертвование можно будет приобрести значки, посуду, сувениры, чаи от фондов «Особая керамика», «Живой», «РЭЙ», Центра лечебной педагогики и др. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Кроме того, желающие смогут подписать открытки для одиноких пожилых людей из домов престарелых с фондом «Старость в радость». В рамках акции «Собери выпускницу в школу» волонтеры принимают одежду для девочек выпускных классов из интернатов и детских домов, также посетители смогут помочь в сортировке одежды для малоимущих с charity shop.

Развлекать гостей будут группы «Smitanaband», ВИА «ЧеснокЪ», BACKSTAGE Girls’band, скрипичный шоу-дуэт, а для маленьких посетителей будет работать детская комната.