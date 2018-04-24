Кабмин обязал Минкультуры завершить расчеты по реставрации Политехнического музея 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Министерство культуры РФ обязано до конца 2018 года завершить расчеты по реставрации Политехнического музея в Москве. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Минкультуры России обеспечить не позднее 25 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере 1974488,2 тыс. рублей, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта ФБГУ культуры „Политехнический музей“, — говорится в документе.
Построенное в 1877-1907 годах здание Политехнического музея находится на реконструкции с 2013 года. Предполагалось, что все работы завершат к 2017-2018 годам. С этого времени музей работает на партнерских площадках Москвы. Как ранее сообщал министр культуры РФ Владимир Мединский, музей может открыться к 2021 году.