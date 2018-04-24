Кабмин обязал Минкультуры завершить расчеты по реставрации Политехнического музея

"Минкультуры России обеспечить не позднее 25 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере 1974488,2 тыс. рублей, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта ФБГУ культуры „Политехнический музей“, — говорится в документе.