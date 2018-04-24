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Профессиональные художники воссоздали монстров из детских каракулей. Это ужасно здорово!
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Профессиональные художники воссоздали монстров из детских каракулей. Это ужасно здорово! 

Карельские вести 1 час назад
Художник и дизайнер Кэти Джонсон собрала небольшую армию начинающих художников. И хотя все они добровольцы, у них таки получилось сделать нечто невероятное! Вот 17 самых лучших работ из 100, которые получилось воссоздать в этом удивительном проекте.
Re-created by Gianluca Maruotti.
Re-created by Marija Tiurina.
Re-created by Muti.
Re-created by Milan Vasek.
Re-created by Marie Bergeron.
Re-created by JeanPierre Le Roux.
Re-created by Jake Armstrong. Re-created by Jenya Tkach. Re-created by Muti. Re-created by Cream.
Re-created by Charles Santoso.
Re-created by Teodoru Badiu.
Re-created by Eric Orange.
Re-created by Aaron Zenz.
Re-created by Patrick Evrard.
Re-created by Yema Yema.
Re-created by AJ Jefferies. Поделитесь этими работами с друзьями, чтобы показать им, какой силой добра обладают монстры!
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