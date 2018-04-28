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В Москве открылась выставка записок Владимиру Маяковскому
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В Москве открылась выставка записок Владимиру Маяковскому 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Авторы большинства из представленных на экспозиции записок восхищались творчеством поэта, однако некоторые слушатели Маяковского критиковали его творчество.
В Москве открылась выставка записок Владимиру Маяковскому от слушателей его литературных чтений. Клочки бумаги из зала поэт аккуратно хранил. Благодаря этому мы, спустя десятилетия, можем понять: чем жило общество двадцатых годов и как оно воспринимало самого Маяковского и его творчество.
«Этот диалог был очень важен, важно мнение зрителей о нем, он мог прочитать стихотворение и спросить — все ли понятно», — заявила в беседе с корреспондентом «Звезды» заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея истории российской литературы им. Даля Марина Краснова.
Если бы Маяковский жил сейчас, то он наверняка стал бы успешным блогером, поскольку мог ювелирно налаживать обратную связь с аудиторией. Например, выступая перед рабочими, Маяковский придумал сравнить себя с заводом, вырабатывающим счастье.
Красноармейцы, которых поэт любил и даже просил пускать на выступления бесплатно, добродушно просили прочитать стихи об Америке, где говорилось бы о «нашем превосходстве».
Среди представленных на экспозиции записок есть и откровенно обидные, в которых Маяковского называли больным манией величия, а также призывали не цитировать и не перевирать классиков, поскольку «Пушкин пишет все равно лучше».
Отметим, что посетителям выставки предлагается взять слово, точнее карандаш, и соединить век XX и XXI, написав записку Владимиру Маяковскому.
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