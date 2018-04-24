Выставка «Сотый апрель» из собрания музея В. В. Маяковского откроется 26 апреля на ВДНХ

Москва, 24 апреля 2018 г. ВДНХ и Государственный музей В. В. Маяковского представляют выставку «Сотый апрель» — один из двух проектов, которыми открывается программа российского межмузейного обмена «Резидент» в павильоне «Рабочий и колхозница».

Подготовленная совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского экспозиция посвящена одной из самых ярких фигур отечественной поэзии и мифотворчества XX века — Владимиру Маяковскому (1893–1930). Точнее, у проекта три героя: Владимир Маяковский — человек, Владимир Маяковский — лирический герой и Владимир Маяковский — классик, образ которого можно разрушить, лишь обратившись к живым свидетельствам жизни и творчества поэта. Название выставки взято из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915): «Я с сердцем ни разу до мая не дожили, // а в прожитой жизни // лишь сотый апрель есть». Жизнь Маяковского оборвалась 14 апреля 1930 года.

Культ Маяковского обрел государственный масштаб в результате решения Сталина назначить его главным поэтом страны. Так появились миллионные тиражи книг, памятники, улицы имени Маяковского, фарфор, марки и открытки с его портретом. Экспозиция рассказывает и об этом периоде трансформации образа поэта.

Также на выставке будет представлен мультипликационный фильм Юрия Норштейна Аркадия Тюрина «25-е — первый день», в котором использована графика Маяковского периода работы в «Окнах РОСТа» (строка из его поэмы «Владимир Ильич Ленин» дала название фильму).

Мария Гадас, куратор выставки: «С годами мифология Маяковского становится все обширней, приобретая уверенную академическую интонацию. Этот процесс, без сомнения, оправдан судьбой поэта и масштабом его личности и дара. Но, как и многочисленные воспоминания современников, настоящая выставка построена прежде всего на стремлении показать Маяковского в реальной жизни: от первых дней после переезда семьи в Москву до трагического апреля 1930 года. Назначенный уже после своей смерти „лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи“, Владимир Маяковский потерял право на собственную сатиру конца 1920-х, на раннюю любовную поэзию и частную жизнь».

О Государственном музее В. В. Маяковского

Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, Основанный в 1937 году Государственный музей В. В. Маяковского обладает уникальными художественным, мемориальным, фотонегативным и документальным фондами, посвященными жизни, творчеству и памяти поэта, а также его современникам. Помимо богатой коллекции, музей знаменит выставками русского авангарда, первые из которых состоялись при деятельном участии Николая Харджиева и его единомышленников в 1960-е годы, в эпоху, когда работы Казимира Малевича Василия Чекрыгина , Эль Лисицкого и других было невозможно показать в главных художественных музеях страны. В настоящее время основное здание музея закрыто на капитальный ремонт.

О проекте «Резидент»

"Резидент" — программа российского межмузейного обмена, запущенная ВДНХ в 2018 году. Цель проекта — показать жемчужины коллекций столичных и региональных российских музеев. В рамках каждого из экспозиционных блоков — «Москва» и «Россия» — ежегодно будет представлено несколько выставочных проектов.

О выставке

Даты проведения: 27 апреля — 9 сентября 2018 года.

Открытие: 26 апреля 2018 года.

Место проведения: павильон «Рабочий и колхозница», ВДНХ, Москва.

Куратор: Мария Гадас.

Авторы идеи: Евгения Иньшакова, Екатерина Снегирева.

Организаторы: АО «ВДНХ», Государственный музей В. В. Маяковского.

Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме понедельника).

Стоимость: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей.

Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.

Иллюстрации и дополнительная информация для прессы: https://goo.gl/5ftycn.