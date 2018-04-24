Выставка «Сотый апрель» из собрания музея В. В. Маяковского откроется 26 апреля на ВДНХ 

Москва, 24 апреля 2018 г. ВДНХ и Государственный музей В. В. Маяковского представляют выставку «Сотый апрель» — один из двух проектов, которыми открывается программа российского межмузейного обмена «Резидент» в павильоне «Рабочий и колхозница».
Подготовленная совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского экспозиция посвящена одной из самых ярких фигур отечественной поэзии и мифотворчества XX века — Владимиру Маяковскому (1893–1930). Точнее, у проекта три героя: Владимир Маяковский — человек, Владимир Маяковский — лирический герой и Владимир Маяковский — классик, образ которого можно разрушить, лишь обратившись к живым свидетельствам жизни и творчества поэта. Название выставки взято из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915): «Я с сердцем ни разу до мая не дожили, // а в прожитой жизни // лишь сотый апрель есть». Жизнь Маяковского оборвалась 14 апреля 1930 года.
В рамках проекта будут представлены более 100 экспонатов из собрания Государственного музея В. В. Маяковского: от знаменитого футуристического банта поэта, его ранних фотографий и портретов «красивого, двадцатидвухлетнего» до рукописей, плакатов «Окон сатиры РОСТА», автошаржей и автопортретов, большая часть из которых будет показана впервые. Зрители также увидят посвященные Маяковскому произведения его друзей, включая портреты работы Веры Шехтель, с семьей которой молодой поэт познакомился в период обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, знаменитые шаржи Кукрыниксов и Бориса Ефимова. Среди раритетов отдельного упоминания заслуживают подлинные фотомонтажи Александра Родченко, иллюстрировавшие поэму «Про это» (1923). Экспозицию дополнят фрагменты воспоминаний Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Валентины Ходасевич, Семена Кирсанова, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Бенедикта Лившица и других современников поэта.
Культ Маяковского обрел государственный масштаб в результате решения Сталина назначить его главным поэтом страны. Так появились миллионные тиражи книг, памятники, улицы имени Маяковского, фарфор, марки и открытки с его портретом. Экспозиция рассказывает и об этом периоде трансформации образа поэта.
Также на выставке будет представлен мультипликационный фильм Юрия Норштейна и Аркадия Тюрина «25-е — первый день», в котором использована графика Маяковского периода работы в «Окнах РОСТа» (строка из его поэмы «Владимир Ильич Ленин» дала название фильму).
Мария Гадас, куратор выставки: «С годами мифология Маяковского становится все обширней, приобретая уверенную академическую интонацию. Этот процесс, без сомнения, оправдан судьбой поэта и масштабом его личности и дара. Но, как и многочисленные воспоминания современников, настоящая выставка построена прежде всего на стремлении показать Маяковского в реальной жизни: от первых дней после переезда семьи в Москву до трагического апреля 1930 года. Назначенный уже после своей смерти „лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи“, Владимир Маяковский потерял право на собственную сатиру конца 1920-х, на раннюю любовную поэзию и частную жизнь».
О Государственном музее В. В. Маяковского
Основанный в 1937 году Государственный музей В. В. Маяковского обладает уникальными художественным, мемориальным, фотонегативным и документальным фондами, посвященными жизни, творчеству и памяти поэта, а также его современникам. Помимо богатой коллекции, музей знаменит выставками русского авангарда, первые из которых состоялись при деятельном участии Николая Харджиева и его единомышленников в 1960-е годы, в эпоху, когда работы Казимира Малевича, Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, Василия Чекрыгина, Эль Лисицкого и других было невозможно показать в главных художественных музеях страны. В настоящее время основное здание музея закрыто на капитальный ремонт.
О проекте «Резидент»
"Резидент" — программа российского межмузейного обмена, запущенная ВДНХ в 2018 году. Цель проекта — показать жемчужины коллекций столичных и региональных российских музеев. В рамках каждого из экспозиционных блоков — «Москва» и «Россия» — ежегодно будет представлено несколько выставочных проектов.
О выставке
Даты проведения: 27 апреля — 9 сентября 2018 года.
Открытие: 26 апреля 2018 года.
Место проведения: павильон «Рабочий и колхозница», ВДНХ, Москва.
Куратор: Мария Гадас.
Авторы идеи: Евгения Иньшакова, Екатерина Снегирева.
Организаторы: АО «ВДНХ», Государственный музей В. В. Маяковского.
Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме понедельника).
Стоимость: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей.
Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.
Иллюстрации и дополнительная информация для прессы: https://goo.gl/5ftycn.