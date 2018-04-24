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Helmut Lang выпустили коллаборацию с фотографом Ли Ледаром
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Helmut Lang выпустили коллаборацию с фотографом Ли Ледаром 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Helmut Lang продолжают проект «Seen by: The Artist Series», в рамках которого бренд сотрудничает с современными художниками и фотографами из разных стран. Новая коллаборация — с фотографом Ли Ледаром — включает в себя постеры, лонгсливы и футболку. На них напечатаны портреты из серии «Personal Commissions» 2008 года: тогда Ледар просил своторафировать себя женщин, предлагающих интимные услуги за деньги. Купить вещи уже можно на сайте Helmut Lang, цены — от $45 до $125. 15% прибыли от продажи коллекции пойдет благотворительным организациям по выбору фотографа.
Предыдущий выпуск «Seen by: The Artist Series» был посвящен творчеству фотографа Питера Худжара.
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