В музее изо открывается выставка Юрия Купера «Там некогда гулял и я…»

Уже завтра, 25 апреля, в Оренбургском областном музее изобразительных искусств состоится открытие выставки работ Юрия Купера из собрания Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Художник является одним из знаменитых авторов современности, а его работы хранятся в крупнейших музеях и галереях мира. Это и Государственная Третьяковская галерея в Москве, и музей Метрополитен в Нью-Йорке, и галерея Яна Кружье в Женеве, Библиотека конгресса США и многие другие.

Он родился в Москве в 1940 году, в 63-м окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. В 1972 году эмигрировал в Израиль, затем жил во Франции, Великобритании, США.

На этой выставке будут представлены 15 работ, посвященные Санкт-Петербургу. Куратором выставки выступает Артур Давыдов.