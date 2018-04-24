Ещё
В музее изо открывается выставка Юрия Купера «Там некогда гулял и я…»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В музее изо открывается выставка Юрия Купера «Там некогда гулял и я…» 

ProOren 57 минут назад
Фото: ProOren
Уже завтра, 25 апреля, в Оренбургском областном музее изобразительных искусств состоится открытие выставки работ Юрия Купера из собрания Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
Художник является одним из знаменитых авторов современности, а его работы хранятся в крупнейших музеях и галереях мира. Это и Государственная Третьяковская галерея в Москве, и музей Метрополитен в Нью-Йорке, и галерея Яна Кружье в Женеве, Библиотека конгресса США и многие другие.
Он родился в Москве в 1940 году, в 63-м окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. В 1972 году эмигрировал в Израиль, затем жил во Франции, Великобритании, США.
На этой выставке будут представлены 15 работ, посвященные Санкт-Петербургу. Куратором выставки выступает Артур Давыдов.
ProOren: последние новости
В Оренбурге представят архив редких оцифрованных фотографий агентства ТАСС «100 картин художников Оренбуржья» покажут в выставочном зале Фестиваль «На Николаевской – 2018» начался в Оренбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Как уходили знаменитости2
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение