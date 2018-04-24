В Госдуме открылась выставка в честь юбилея Карла Маркса

Выставка рассказывает о жизни и деятельности великого мыслителя. Она состоит из информационных планшетов, которые снабжены фотографиями, репродукциями картин, плакатами и факсимиле документов, раскрывающих значение философа, а также витрины с произведениями, посвящёнными Карлу Марксу.

«В Госдуме присутствуют различные политические силы, и у них разные воззрения на Карла Маркса. Для КПРФ Маркс является основоположником мощной идеологии, разработчиком важнейших теорий: теории прибавочной стоимости и теории классовой борьбы. Его талант многогранен, и о нём самом написано трудов больше, чем о любом другом человеке», — сказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников , открывая выставку.

Он напомнил, что в 1999 году на исходе второго тысячелетия, зарубежные СМИ провели опрос среди граждан по выявлению личности прошедшего тысячелетия. «По результатам международных данных, Карл Маркс был признан величайшим мыслителем тысячелетия», — сказал депутат.

Мельников добавил, что по мере того, как возникают различные мировые экономические кризисы, интерес к трудам Карла Маркса увеличивается. «С 2008 года спрос на труды немецкого философа вырос в десятки раз. С трудами Маркса можно увидеть руководителей зарубежных стран и, конечно, министров финансов», — сказал парламентарий.

Советник-посланник посольства Республики Куба Франциска Барбару Сарабия Мартинес поблагодарила фракцию КПРФ за организацию выставки и напомнила, что Куба является социалистическим государством, которое продолжает реализовывать идеи Карла Маркса. «Большое спасибо за то, что на этой выставке также представлен наш команданте Фидель Кастро , который начал практическое строительство марксизма-ленинизма в нашей стране. А также спасибо за то, что в России Маркс всё ещё жив», — сказала Мартинес.

По словам советника председателя ЦК КПРФ Любови Швец, вклад Маркса в мировую историю невозможно переоценить. «Очень важно, что сегодня открывается эта выставка в стенах высшего законодательного органа. Я уверена, что только социализм сможет победить и вернуть человечеству право на сохранения достойной жизни на земле», — сказала она.

Посол Боливарианской Республики Венесуэла Карлос Рафаэль Фариа Тортоса добавил, что венесуэльцы продолжают изучать идеи Маркса и Ленина, на основе которых глава страны Уго Чавес строил социализм. «Мы будем продолжать реализовывать идеи Маркса на практике, потому что только так мы можем сопротивляться капитализму. Мы будем вечно благодарны Карлу Марксу и всем людям, которые практиковали его теорию в своих странах», — сказал посол.

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года, и его двухсотлетний юбилей будут отмечать во всём мире. В его родном городе Трире, который расположен в Германии, собираются отметить двухсотлетие мыслителя с особым размахом. Так, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, в которой находится Трир, а также администрация города готовят масштабную выставку о жизни этого выдающегося философа, под влиянием идей которого произошли эпохальные события в мире XIX и XX веках.