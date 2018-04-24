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Ташкент принял масштабную выставку товаров из Туркменистана
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Ташкент принял масштабную выставку товаров из Туркменистана 

Мир24 2 часа назад
В Ташкенте открылась национальная выставка Туркменистана. Масштабный форум приурочен к государственному визиту президента Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан, сообщает Turkmenistan.ru.
Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Туркменистана и Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр». Устроители рассчитывают, что представительная выставка позволит странам расширить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.
В залах выставки можно ознакомиться с достижениями и узнать о перспективных проектах развития экономики Туркменистана. В частности, на выставке подробно представлены нефтегазовая отрасль, промышленность, строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство, наука и образование, текстильная и пищевая отрасли. Также производители из Туркменистана привезли в Ташкент свои лучшие ковры и лекарства.
«МИР 24» напоминает, что 23-24 апреля Гурбангулы Бердымухамедов посещает Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиеева. Накануне вечером президенты торжественно открыли в столице Узбекистана парк Ашхабад и посадили там деревья. Парк на улице имени туркменского поэта и мыслителя Махтумкули раскинулся на территории более 10 гектар. При входе гостей встречают фонтаны и скульптуры скакунов-ахалтекинцев. В парке жители и туристы могут прокатиться на аттракционах, полюбоваться на Ташкент из кабины колеса обозрения, перекусить или заняться спортом.
Сегодня президенты открыли в селе Гойбу Хорезмской области Дом узбекско-туркменской дружбы, передает ТАСС. Именно в этом селе проживают представители туркменской национальности. В центре, открытом по инициативе президента Мирзиёева, будет работать музей и библиотека.
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