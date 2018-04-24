Больные и знаменитые: страшные недуги великих художников

Ученые всего мира не теряют надежды доказать, что гением можно стать благодаря болезни. Так, в 2004 году медики из Гарвардского университета на основе 36 автопортретов известного голландского художника Рембрандта сделали вывод, что писать шедевральные полотна ему помогало косоглазие. К 2018 году эта гипотеза так и не получила научного подтверждения. «МИР 24» вспомнил других всемирно известных художников с тяжелыми недугами.

{} Известный русский художник Михаил Врубуель, прославивший классику русского модерна, с самой молодости вел богемный и беспорядочный образ жизни. В 29 лет он пытался покончить жизнь самоубийством из-за нечастной любви к жене одного из заказчиков — Эмилии Праховой. Именно ее лицо изображено на фреске в киевской Кирилловской церкви «Богоматерь с младенцем». Позже Врубель счастливо женился на певице Надежде Забеле. Но это не спасло художника от психологических проблем, которые в скором времени его настигли. С каждым годом он становился все более раздражительным и агрессивным, все больше пил и спускал деньги на сомнительные развлечения.

В 1902 году, по настоянию семьи, Врубель показался психиатру, который поставил ему диагноз «неизлечимый прогрессивный паралич». Вскоре после этого художника госпитализировали с острым психическим расстройством. Лечили живописца очень агрессивно — в том числе, с помощью ртути. Восемь лет с небольшими перерывами художник провел в психиатрической лечебнице. Несколько раз наступало улучшение, и его отпускали домой. Ударом для Врубеля стала смерть малолетнего сына, после которой его состояние ухудшилось, галлюцинации участились.

Известно, что кроме психиатрических заболеваний, у Врубеля был сифилис и неизлечимая спинная сухотка. Также в начале 1906 года художника поразила атрофия зрительного нерва. Однако работал он до тех пор, пока полностью не ослеп. В1910 году Врубель намеренно простудился и скоропостижно скончался от воспаления легких.

Винсент Ван Гог {} Когда смотришь на картины Ван Гога впервые, может показаться, что он был позитивным и легким на подъем человеком. На самом деле многие шедевры автор «Желтых подсолнухов» написал в лечебнице для душевнобольных. В больнице и за ее пределами художника страшно тяготило отсутствие общественого признания.

«От его картин приходили в ужас»:

165 лет со дня рождения Ван Гога

Усложняли состояние художника многочисленные заболевания, которыми он страдал. Во-первых, в клинике для душевнобольных ему поставили диагноз «эпилепсия височных долей». Ван Гога посещали ужасные галлюцинации, а во время припадков он мог есть краски, сидеть в одной позе по нескольку часов или, наоборот, часами метаться по комнате.

Руководитель психиатрической клиники в Сен-Реми, профессор Пейрон, ознакомившись с историей болезни Ван Гога, диагностировал ему острую энцефалопатию, то есть поражение головного мозга. Тем не менее, сегодня принято считать, что у Ван Гога был эпилептический психоз. Это редкий диагноз, который встречается только у 3-5% людей.

Во-вторых, помимо психиатрических заболеваний у него были сифилис, гонорея, цинга, от которой выпали зубы, и алкоголизм (Ван Гог злоупотреблял абсентом). С другой стороны, создал ли бы он свои шедевры, если был бы здоровым?

{} Французский художник упорно боролся с художественным салоном Парижа, который на протяжении многих лет сурово критиковал картины мастера и не хотел принимать его в свои ряды. В год он мог рисовать по 15 картин, а в 1878-ом их число достигло 40. Интенсивная работа приводила к повышенной утомляемости и слабости.

Со временем у Мане усилились боли в левой ноге, которые ранее уже давали о себе знать. Живописец и не подозревал, что эти боли могут быть симптомом серьезного заболевания. Он лишь уверял себя и других, что это просто ревматизм, который в их семье передается по наследству. Однако работать становилось все сложнее: ему постоянно приходилось садиться на диван, чтобы передохнуть и искать в аптеках сильные обезболивающие. В конце 1878 года Мане вышел на улицу, почувствовал сильную боль в ноге и пояснице и упал на асфальт. Врач поставил Мане страшный диагноз — атаксия (нарушение согласованности движений различных мышц при условии отсутствия мышечной слабости).

К концу 1881 года Эдуард Мане с трудом передвигался с опорой на трость, а боли мучали его почти постоянно. Как раз в это время творчество Мане принимают в парижском салоне, но это уже не приносит художнику ожидаемой радости. Несмотря на тяжелвй недуг, он все же продолжает работать. Мане пишет картины до последнего дня жизни.

В ночь на 24 марта 1883 года нога Мане почернела и опухла. Врач диагностировал у него гангрену. После консилиума медики решили, что художнику необходима ампутация, однако из-за общего слабого состояния совершили ошибку, отложив операцию на три недели. Когда ногу ампутировали, шансы на выживание свелись к нулю. Из-за гангрены токсичные вещества повредили систему кровообращения, функционирование почек, печени и другие органы. Скончался Мане 30 апреля 1883 года. Позже медики постановили, что, скорее всего, у художника была спинная сухотка.

{} В 31 год у русского художника начала болеть рука. Сначала заболеванию он значения не предавал. Художник насторожился, когда появилась боль в шее и головная боль с рвотой. Через несколько месяцев боль стала настолько сильной, что будила Кустодиева во сне.

«Страдаю очень, особенно по утрам. Подлая рука моя болит вовсю и вместо улучшения с каждым днем чувствую себя все хуже и хуже. Боль адская, доводящая до крика», — так описывал свое состояние живописец.

Через год Кустодиев обратился к известному врачу Эрнесту Визе, который рекомендовал Кустодиеву сделать рентгеновский снимок и проверить, нет ли у заболевания внутренней причины. Симпатическое лечение не помогло художнику, и он обратился к Михаилу Яновскому, другому врачу. На тот момент его считали светилом русской медицины.

Яновский сказал, что причина болей — невылеченный старый бронхит. На самом же деле врач подозревал туберкулез. Это одна их характерных особенностей того времени. Почти в каждом бронхите врачи видели туберкулез и отправляли больных, например, в Швейцарию к известному в этой области профессору Ролье.

Когда Кустодиев приехал в швейцарскую клинику, рентген Ролье ему так и не сделал, а вот туберкулез шейного отдела позвоночника нашел. Больше года провел художник в санатории Ролье, но боли так и не прошли, лишь изредка затихали. Разочаровавшись, он уехал в Россию. На этот раз русские медики посоветовали художнику поехать в Берлин на прием к немецкому неврологу Герману Оппенгейму, который, в конце концов, поставил правильный диагноз.

«У вас никогда никакого костного туберкулеза не было. У вас заболевание спинного мозга, видимо, опухоль в нем, нужна операция», — сказал Оппенгейм.

Операцию провели 12 ноября 1913 года, движения в руках были восстановлены, а вот в ногах начались боли. После операции художник вернулся в Россию, где его опухоль пытались лечить грязевыми ванными. Из-за войны все последующие операции можно было проводить только в России, после каждой из них состояние художника ухудшалось. Лишь в 1927 году Кустодиеву разрешили выехать на лечение в Германию, но было уже поздно. В мае 1927 года он простудился и умер от пневмонии.

{} В отличие от упомянутых художников, Ренуар тяжело заболел в зрелом возрасте. В 55 лет известный французский импрессионист неудачно упал с велосипеда. Травма развилась в ревматоидный артрит. Тогда об этом заболевании мало что было известно. Лучшие врачи разводили руками. Большую часть суставных заболеваний тогда лечили одним методом — курортными процедурами. Превозмогая боль, Ренуар продолжал писать картины. Когда руки художника перестали сгибаться, он привязал к ним кисти. Последние годы Ренуар провел в инвалидном кресле. Все его тело сковал паралич.

В Москве проходит выставка картин известных голландских художников Рембрандта Харменса ван Рейна и Яна Вермеера . Увидеть работы всемирно известных художников можно в Государственном музее изобразительных искусств А. С. Пушкина до 22 июля. Шедевры из коллекции Лейден в России выставляют впервые. Экспозиция относительно новая, ее сформировали только в 2003 году. По словам посетителей, очереди на выставку вполне терпимые. В будни нужно ждать около часа, в выходные — не более двух. Для сравнения: примерно столько же требуется стоять в очереди на один аттракцион в любом из парков Диснейленда.

И все-таки о Рембрандте

{} Голландские культурологи не первый год пытаются развеять миф о бедности и тяжелой судьбе Рембрандта Харменса ван Рейна. По их мнению, именитый голландец, в отличие от многих художников, никогда в нужде не жил, хотя и имел крестьянское происхождение. Дело в том, что родители Рембрандта были зажиточными крестьянами в Лейдане — втором тогда по величине городе после Амстердама. Юность будущего великого живописца пришлась на эпоху экономического подъема Нидерландов. Возможно, поэтому в голландских музеях, где выставлены работы Рембрандта, часто говорят не только о его таланте, но и о тяги к деньгам.

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Как портретист Рембрандт прославился быстро. Портреты он продавал богачам из Европы за кругленькую сумму. Материальная свобода, которую обрел художник, позволяла в оставшееся время заниматься некоммерческой живописью. Лишь в 1650 году популярность Рембрандта начала падать. У буржуазии поменялись вкусы, а художник больше не хотел под них подстраиваться. В 1658 году его настигло разорение. Почему художник вмиг обеднел? Нет, вовсе не потому, что его картины плохо продавались. Во-первых, Рембрандт любил хорошо жить: покупал очень дорогую одежду, вино и деликатесы. Во-вторых, он был страстным коллекционером. Но окончательно в финансовую могилу его свело скупердяйство. Художнику всегда хотелось заработать еще больше. Доходило до того, что он скупал собственные картины за баснословные суммы и надеялся продать их дороже. Коллекционеры, конечно, картины покупали, но отнюдь не за те деньги, на которые рассчитывал Рембрандт.

В отличие от большинства гениев, Рембрандт никогда не отличался ни эксцентричными манерами, ни девиантным поведением, ни проблемами со здоровьем. Он пережил свою жену и всех законнорожденных детей. Однако такая судьба для художника — скорее, исключение. Как показывает история, обычно за свой талант живописцы расплачиваются серьезными недугами.

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