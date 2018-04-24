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Школьники из района Печатники побывали в Музее Победы на Поклонной горе
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Школьники из района Печатники побывали в Музее Победы на Поклонной горе 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Капотнинский меридиан
Учащиеся школы №773, расположенной на территории района Печатники, посетили Музей Победы на Поклонной горе. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения образования.
«В апреле 2 класс «Б» посетил Музей Победы на Поклонной горе. Учащиеся узнали, что Музей Победы является мемориальным комплексом, призванным увековечить память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении. В Музее ребята посетили диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.», «Курская битва», «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов», «Штурм Берлина», познакомились с видами отечественного оружия. (то)
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