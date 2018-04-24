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Проект Музея космонавтики попал в шорт-лист международной PR-премии
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Проект Музея космонавтики попал в шорт-лист международной PR-премии 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Проект Музея космонавтики «Открытки из прошлого: история людей, покоривших пространство и время» попал в шортлист престижной международной PR-премии — SABRE Awards 2018 в регионе ЕМЕА. Всего на победу претендует более 2 500 проектов, в которых особое внимание уделяется качеству создания контента.
Музейный проект претендует на победу сразу в двух номинациях: «Образовательные и культурные учреждения» и «Лучшее освещение проекта в СМИ: телевидение и радио». Лауреаты премии будут объявлены 23 мая в Национальном морском музее, который находится в Амстердаме.
Напомним, в 1964 году, после своего первого полёта в космос космонавт Владимир Комаров подписал три тысячи открыток со своим фотопортретом для жителей Башкирии, часть из которых оказалась неотправленной. Их обнаружила в 2017 году дочь Комарова в семейном архиве и передала в музей. Сотрудники провели настоящую поисковую операцию адресатов и спустя 53 года вручили им послания. (иб)
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