Проект Музея космонавтики попал в шорт-лист международной PR-премии

Проект Музея космонавтики «Открытки из прошлого: история людей, покоривших пространство и время» попал в шортлист престижной международной PR-премии — SABRE Awards 2018 в регионе ЕМЕА. Всего на победу претендует более 2 500 проектов, в которых особое внимание уделяется качеству создания контента.

Музейный проект претендует на победу сразу в двух номинациях: «Образовательные и культурные учреждения» и «Лучшее освещение проекта в СМИ: телевидение и радио». Лауреаты премии будут объявлены 23 мая в Национальном морском музее, который находится в Амстердаме.