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Стать супергероем: в Москве открылась интерактивная выставка MARVEL
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Стать супергероем: в Москве открылась интерактивная выставка MARVEL 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Пока зрители ждут выхода очередного фильма про Мстителей, у москвичей есть уникальная возможность окунуться в мир MARVEL и вспомнить все о любимых супергероях на международной интерактивной выставке «Мстители». http://www.avengersstation.ru/wp-content/themes/stationattraction/video/station-hero-2ru.mp4  До 14 мая на территории ТЦ «Авиапарк» развернется настоящая Секретная база. Гости выставки смогут испытать себя в роли союзников супергероев и стать участниками программы их подготовки: изучить оперативные данные, засекреченные работы и эксперименты, которые известны по историям о Мстителях; посоревноваться с героями на специальных симуляторах и даже сразиться с захватчиками Вселенной, примерив на себя виртуальный костюм Железного человека.
На выставке можно увидеть оригинальный реквизит со съемочных площадок MARVEL: костюмы Железного Человека и Халкбастер, форма и оружие Соколиного Глаза и Чёрной Вдовы, экипировка Капитана Америка и многое другое.
Выставка будет интересна не только взрослым поклонникам комиксов, но и детям. Каждая тематическая зона Базы посвящена отдельному герою или событию и связана с одним из разделов естественных наук: сверхспособности Мстителей и действие их артефактов объясняется законами физики, химии или биологии.
На специальных стендах представлена история каждого из персонажей, видеоподборка самых ярких кадров из фильмов и интерактивные симуляторы, с помощью которых можно попробовать посоревноваться с супергероями.
Самые интересные активности выставки Мстителей
Зона Капитана Америка. На специальных симуляторах можно попробовать обогнать Капитана Америка, а также посоревноваться с ним в выносливости, скорости реакции и силе.
Зона Халка. Здесь можно ознакомиться со строением и функциями человеческого мозга, изучить генетический механизм превращения человека в «зеленого монстра», а также поуправлять электронной копией гиганта, заставив его продемонстрировать свои лучшие удары.
Зона Тора. В пространстве Тора представлен цифровой макет Вселенной, созданный NASA, а каждые 5 минут запускается виртуальный портал Тессеракта и отправляет посетителей выставки в другое измерение. Здесь же вы найдете тот самый молот Мьёльнир, поднять который под силу только самому достойному. Так что любой желающий может поспорить с Тором за право носить величайшее оружие во Вселенной.
Зона Железного Человека. Здесь гостям предложат примерить на себя виртуальный костюм Железного Человека, чтобы сразиться на улицах Нью-Йорка с захватчиками планеты.
Финальное сражение. Последний этап подготовки супергероев. Пройдя все предыдущие этапы и изучив историю Мстителей, посетители смогут сразиться в решающей схватке, выбарав оружие любого Мстителя и борясь за добро. В конце каждый участник получит собственную ID-карту супергероя, скачав партнерское приложение Veon.
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