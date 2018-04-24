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Ирония 90-х: подвыпившие чиновники и русский бунт
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Ирония 90-х: подвыпившие чиновники и русский бунт 

Lenta.ru 2 часа назад
«Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные».
1/16  Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
2/16  Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке».
Фото:
3/16  Мужчина с разбегу врезался в водосточную трубу.
Фото:
4/16  Начальник службы охраны президента Александр Коржаков наблюдает из-за кулис зала Большого Кремлевского дворца за тем, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном.
Фото:
5/16  Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете.
Фото:
6/16  Бывший президент СССР Михаил Горбачев (в центре) угощает популярных в России французских кинозвезд Пьера Ришара (слева) и Жерара Депардье (справа) на приеме в «Горбачев-фонде» в честь их приезда в Москву.
Фото:
7/16  Старик сидит на ящике перед горящей баррикадой во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
8/16  Мужчина уснул на батарее центрального отопления после бала прессы в ресторане.
Фото:
9/16  Звезда российской эстрады Алла Пугачева за полуоткрытым окном своего лимузина «Линкольн».
Фото:
10/16  Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой (слева) и экономист Ирина Хакамада (справа) на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи Алексея Власова.
Фото:
11/16  День ВДВ.
Фото:
12/16  Участница группы Femen пытается помешать официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину.
Фото:
13/16  Президент России Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России» на Центральном Московском ипподроме.
Фото:
14/16  Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео.
Фото:
15/16  Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (слева) во время пленума в Центральном доме кино.
Фото:
16/16  «Марш несогласных».
Фото:
В этом году в рамках международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале» издательский дом «Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные». На ней представлены работы фотокорреспондентов, которые еще в постсоветское время позволяли читателям «видеть общественные, культурные, спортивные и прочие события другими глазами, без оглядки на штампы». Издательский дом — обладатель более 11 миллионов изображений, а его сотрудники удостоены многочисленных премий на международном поле фотографии. «Лента.ру» публикует лучшие работы, представленные в рамках выставки.
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