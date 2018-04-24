Ирония 90-х: подвыпившие чиновники и русский бунт 

1/16 Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета. Фото: «Коммерсантъ»/Эдди Опп

2/16 Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке». Фото: «Коммерсантъ»/Дмитрий Азаров

3/16 Мужчина с разбегу врезался в водосточную трубу. Фото: «Коммерсантъ»/Василий Шапошников

4/16 Начальник службы охраны президента Александр Коржаков наблюдает из-за кулис зала Большого Кремлевского дворца за тем, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном. Фото: «Коммерсантъ»/Эдди Опп

5/16 Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете. Фото: «Коммерсантъ»/Василий Шапошников

6/16 Бывший президент СССР Михаил Горбачев (в центре) угощает популярных в России французских кинозвезд Пьера Ришара (слева) и Жерара Депардье (справа) на приеме в «Горбачев-фонде» в честь их приезда в Москву. Фото: «Коммерсантъ»/Эдди Опп

7/16 Старик сидит на ящике перед горящей баррикадой во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета. Фото: «Коммерсантъ»/Эдди Опп

8/16 Мужчина уснул на батарее центрального отопления после бала прессы в ресторане. Фото: «Коммерсантъ»/Василий Шапошников

9/16 Звезда российской эстрады Алла Пугачева за полуоткрытым окном своего лимузина «Линкольн». Фото: «Коммерсантъ»/Эдди Опп

10/16 Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой (слева) и экономист Ирина Хакамада (справа) на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи Алексея Власова. Фото: «Коммерсантъ»/Дмитрий Азаров

11/16 День ВДВ. Фото: «Коммерсантъ»/Дмитрий Лебедев

12/16 Участница группы Femen пытается помешать официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину. Фото: «Коммерсантъ»/Иван Коваленко

13/16 Президент России Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России» на Центральном Московском ипподроме. Фото: «Коммерсантъ»/Илья Питалев

14/16 Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео. Фото: «Коммерсантъ»/Василий Шапошников

15/16 Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (слева) во время пленума в Центральном доме кино. Фото: «Коммерсантъ»/Василий Шапошников