Ирония 90-х: подвыпившие чиновники и русский бунт 

«Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные».
1/16 Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
«Коммерсантъ»/Эдди Опп
2/16 Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке».
Фото:
«Коммерсантъ»/Дмитрий Азаров
3/16 Мужчина с разбегу врезался в водосточную трубу.
Фото:
«Коммерсантъ»/Василий Шапошников
4/16 Начальник службы охраны президента Александр Коржаков наблюдает из-за кулис зала Большого Кремлевского дворца за тем, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном.
Фото:
«Коммерсантъ»/Эдди Опп
5/16 Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете.
Фото:
«Коммерсантъ»/Василий Шапошников
6/16 Бывший президент СССР Михаил Горбачев (в центре) угощает популярных в России французских кинозвезд Пьера Ришара (слева) и Жерара Депардье (справа) на приеме в «Горбачев-фонде» в честь их приезда в Москву.
Фото:
«Коммерсантъ»/Эдди Опп
7/16 Старик сидит на ящике перед горящей баррикадой во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
«Коммерсантъ»/Эдди Опп
8/16 Мужчина уснул на батарее центрального отопления после бала прессы в ресторане.
Фото:
«Коммерсантъ»/Василий Шапошников
9/16 Звезда российской эстрады Алла Пугачева за полуоткрытым окном своего лимузина «Линкольн».
Фото:
«Коммерсантъ»/Эдди Опп
10/16 Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой (слева) и экономист Ирина Хакамада (справа) на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи Алексея Власова.
Фото:
«Коммерсантъ»/Дмитрий Азаров
11/16 День ВДВ.
Фото:
«Коммерсантъ»/Дмитрий Лебедев
12/16 Участница группы Femen пытается помешать официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину.
Фото:
«Коммерсантъ»/Иван Коваленко
13/16 Президент России Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России» на Центральном Московском ипподроме.
Фото:
«Коммерсантъ»/Илья Питалев
14/16 Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео.
Фото:
«Коммерсантъ»/Василий Шапошников
15/16 Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (слева) во время пленума в Центральном доме кино.
Фото:
«Коммерсантъ»/Василий Шапошников
16/16 «Марш несогласных».
Фото:
«Коммерсантъ»/Александр Петросян
В этом году в рамках международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале» издательский дом «Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные». На ней представлены работы фотокорреспондентов, которые еще в постсоветское время позволяли читателям «видеть общественные, культурные, спортивные и прочие события другими глазами, без оглядки на штампы». Издательский дом — обладатель более 11 миллионов изображений, а его сотрудники удостоены многочисленных премий на международном поле фотографии. «Лента.ру» публикует лучшие работы, представленные в рамках выставки.