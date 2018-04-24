Навстречу Победе. Салехардцы увидят военные фотографии и подлинники Государственных архивов страны

Главный музей Ямала 27 апреля откроет выставку «Три битвы». Мероприятие проходит в рамках многолетнего проекта «Навстречу Победе».

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью окружного музея, в этом году наш народ отмечает 75-летие великих сражений советской армии, предопределивших разгром фашистских войск в Великой Отечественной войне. Сражение за Ленинград спасло жизнь миллиону мирных жителей. Сталинградская битва и Курское сражение завершились отступлением врага к границам советской Украины.

Выставка состоит из трех разделов: «Сталинградская битва», «Битва за Ленинград» и «Битва на Курской дуге». Большая часть экспонируемых материалов выставки — 60 фотографий — предоставлена крупнейшим российским музеем фотографии и мультимедийного искусства из Москвы. На снимках — моменты обороны, наступления, подвигов отдельных солдат, повседневной жизни блокадного города, образы разрушенных Ленинграда и Сталинграда.

В экспозицию также вошли копии фотографий, подлинники которых хранятся в Государственном архиве Курской области, Российском Государственном архиве кинофотодокументов и Государственном архиве ЯНАО. Фотоматериалы дополнены предметами из историко-бытовой коллекции МВК имени Ивана Шемановского.