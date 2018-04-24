Ещё
Навстречу Победе. Салехардцы увидят военные фотографии и подлинники Государственных архивов страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Навстречу Победе. Салехардцы увидят военные фотографии и подлинники Государственных архивов страны 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Главный музей Ямала 27 апреля откроет выставку «Три битвы». Мероприятие проходит в рамках многолетнего проекта «Навстречу Победе».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью окружного музея, в этом году наш народ отмечает 75-летие великих сражений советской армии, предопределивших разгром фашистских войск в Великой Отечественной войне. Сражение за Ленинград спасло жизнь миллиону мирных жителей. Сталинградская битва и Курское сражение завершились отступлением врага к границам советской Украины.
Выставка состоит из трех разделов: «Сталинградская битва», «Битва за Ленинград» и «Битва на Курской дуге». Большая часть экспонируемых материалов выставки — 60 фотографий — предоставлена крупнейшим российским музеем фотографии и мультимедийного искусства из Москвы. На снимках — моменты обороны, наступления, подвигов отдельных солдат, повседневной жизни блокадного города, образы разрушенных Ленинграда и Сталинграда.
В экспозицию также вошли копии фотографий, подлинники которых хранятся в Государственном архиве Курской области, Российском Государственном архиве кинофотодокументов и Государственном архиве ЯНАО. Фотоматериалы дополнены предметами из историко-бытовой коллекции МВК имени Ивана Шемановского.
ИА Север-Пресс: последние новости
С 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно позвонить и отправить телеграммы с Днем Победы Деликатесы ручной работы «Ямалик» впервые презентуют на международной выставке в Москве На Ямале ко Дню Победы представят виртуальную выставку изобразительного искусства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как уходили знаменитости4
Знаменитости, которых подменили двойниками8
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение