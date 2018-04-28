В Челябинске открылся музей воинской славы

В Челябинске в канун 9 мая открылся музей воинской славы, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск». — На территории в 400 квадратных метров энтузиасты разместили свои личные коллекции, а также найденные по время раскопок раритеты и семейные реликвии.

Директор музея Станислав Тягунов считает, что побывать здесь будет интересно и взрослым, и детям. Большую часть коллекции составили вещи, найденные поисковым отрядом на полях сражений. Здесь можно увидеть старинные автомобили, лицезреть автограф товарища Сталина, переодеться в форму времен Великой Отечественной, а также оказаться в настоящем блиндаже. Интерактивные картины, по словам организаторов, погружают всех желающих в атмосферу того времени.

Поисковик и научный сотрудник музея Сергей Голоднов заявляет о нем, как об одном из самых уникальных в стране. Изначально никакой прибыли получать не планируется: вход будет бесплатным для всех желающих. Чтобы посетить необычный музей, нужно прийти по адресу: Торговый двор, 14, что в районе железнодорожного вокзала. Также сотрудники призывают желающих пополнить ряды экспонатов, отдав в дар близкие сердцу предметы быта или личные вещи из прошлого.