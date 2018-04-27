Выставка, посвящённая Холокосту, открывается в музее Челябинска

Фотовыставка «Холокост» откроётся днём в пятницу, 27 апреля, в Историческом музее Южного Урала, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе министерства культуры

Выставка посвящена планомерному уничтожению еврейского народа. Прозвучит и тема еврейского сопротивления — восстание в Варшавском гетто, героическое выступление узников концлагеря Собибор в 1943 году. А в финале — снимки с Нюрнбергского процесса, где идеологи нацизма и военные преступники получили по заслугам.

«85 лет назад, 10 мая 1933 года, в Германии случилось событие, которое поначалу не воспринималось обществом всерьёз. Студенты-нацисты устроили показательное публичное сожжение книг в рамках «акции против негерманского духа». Были уничтожены десятки тысяч книг, в первую очередь тех авторов, в чьих жилах текла еврейская кровь, — напоминают в Историческом музее. — Вскоре цитата из трагедии немецкого поэта-романтика Генриха Гейне «Альмансор» стала пророческой: «Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей».

Столь масштабно эта тема в Челябинске будет раскрыта впервые. В формировании выставки использовались фотодокументы музеев Холокоста в Нью-Йорке и Иерусалиме, благотворительного фонда Пола Гетти , а также музеев, созданных на месте концлагерей Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Майданек и других мемориальных комплексов Второй мировой войны.

Отметим, что фотовыставка будет работать в Челябинске по 22 июня. Для посетителей установлен возрастной ценз — 14+, либо с 9 лет по усмотрению родителей.