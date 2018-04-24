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Выставка живописи открылась в Хорошево-Мневниках
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Выставка живописи открылась в Хорошево-Мневниках 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» района Хорошево-Мневники открылась масштабная выставка художественных работ Любови Желуницыной «Жизнь в квадрате».
На выставке представлены пейзажи и натюрморты на холстах большого формата и станковая живопись.
— «Жизнь в квадрате» — это рамки нашего восприятия действительности. Художница любит эксперименты и творит в разных техниках, — рассказали организаторы выставки.
Осмотреть выставку можно будет до 15 мая. Вход свободный.
Напомним, что клуб «Атом» располагается по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр. 2. (ск)
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