Выставка живописи открылась в Хорошево-Мневниках

В клубе «Атом» района Хорошево-Мневники открылась масштабная выставка художественных работ Любови Желуницыной «Жизнь в квадрате».

На выставке представлены пейзажи и натюрморты на холстах большого формата и станковая живопись.

— «Жизнь в квадрате» — это рамки нашего восприятия действительности. Художница любит эксперименты и творит в разных техниках, — рассказали организаторы выставки.

Осмотреть выставку можно будет до 15 мая. Вход свободный.

Напомним, что клуб «Атом» располагается по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр. 2. (ск)