Выставка «Первые цветы весны» пройдет в музее имени Тимирязева

Она пройдет 25 и 26 апреля.

В музее покажут растения, которые только проснулись после зимы. Такие цветы еще называют подснежниками. Это мероприятие открывает серию выставок. Цикл называется «Цветы наших садов».

— Сейчас еще не известно какие растения будут представлены на выставке. Мероприятие, связанное с живыми цветами всегда непредсказуемо. Оно во многом зависит от погоды. Сейчас с уверенностью можно сказать, что гости выставки увидят пролески, хохлатки и печеночницы, — рассказала заведующая отделом ботаники музея Елена Михеева

Мероприятие пройдет по адресу: Малая Грузинская улица, дом 15, строение 1.