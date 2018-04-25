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Выставка «Первые цветы весны» пройдет в музее имени Тимирязева
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Выставка «Первые цветы весны» пройдет в музее имени Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Она пройдет 25 и 26 апреля.
В музее покажут растения, которые только проснулись после зимы. Такие цветы еще называют подснежниками. Это мероприятие открывает серию выставок. Цикл называется «Цветы наших садов».
— Сейчас еще не известно какие растения будут представлены на выставке. Мероприятие, связанное с живыми цветами всегда непредсказуемо. Оно во многом зависит от погоды. Сейчас с уверенностью можно сказать, что гости выставки увидят пролески, хохлатки и печеночницы, — рассказала заведующая отделом ботаники музея Елена Михеева.
Мероприятие пройдет по адресу: Малая Грузинская улица, дом 15, строение 1.
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