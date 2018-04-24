Новосибирский фотограф получил золотую медаль за фото танцоров

Новосибирский фотограф Сергей Суховей получил золотую медаль на престижном международном фотоконкурсе TRIERENBERG SUPER CIRCUIT — фотография новосибирца победила в номинации Music and dance.

«В начале января я получил письмо на электронную почту от господина Hinterobermaier — организатора выставки. Поначалу мне это (предложение участвовать в выставке — А. С.) показалось обманом, что сейчас попросят оплатить взнос, и на этом всё. Начал наводить справки и выяснилось, что конкурс на самом деле довольно известный и престижный. Отправил им 15 своих работ и две серии [фотографий]. 23 апреля состоялось подведение итогов. Одна из работ под названием Action стала победителем в номинации Music and dance», — рассказал корреспонденту НГС фотограф.

Сергей Суховей пояснил, что название фотографии связано с новосибирским танцевальным коллективом ACTION. Теперь работы новосибирца покажут на выставке и опубликуют в каталоге.

«Фотография, получившая золотую медаль, выполнена в моей любимой чёрно-белой технике. В работе использовался довольно сложный свет. Победы я ожидал. Как минимум потому что меня очень активно зазывали на этот конкурс. Надежда на победу была», — признался Суховей.

В прошлом году фотограф из Новосибирска Вадим Махоров получил две медали крупнейшего мирового фотосалона Trierenberg Super Circuit.