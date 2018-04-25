Жителей района нарисуют плакаты ко Дню Победы

Мастер-класс по изобразительному искусству 7 мая проведут сотрудники филиала «Арбат» Государственного бюджетного учреждения «Центр». Жителям района предлоажт нарисовать плакаты, посвященные Дню Победы.

По словам организаторов, мастер-класс смогут посетить все желающие, как дети, так и взрослые.

— Мы собираемся рисовать плакаты и открытки по трафаретам. С собой ничего не нужно брать, так как все нужные инструменты у нас есть, — уточнила руководитель кружка изобразительного искусства «Ассиметрия» Инга Гернет.

Она дополнила, что занятие продлится два часа и 30 минут.

Посетителей ждут к 18:00 по адресу: Новинский бульвар, дом 7/1. Вход на мастер-класс свободный.