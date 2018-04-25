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Жителей района нарисуют плакаты ко Дню Победы
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Жителей района нарисуют плакаты ко Дню Победы 

Управа района Арбат города Москвы 16 минут назад
Фото: Арбатские Вести
Мастер-класс по изобразительному искусству 7 мая проведут сотрудники филиала «Арбат» Государственного бюджетного учреждения «Центр». Жителям района предлоажт нарисовать плакаты, посвященные Дню Победы.
По словам организаторов, мастер-класс смогут посетить все желающие, как дети, так и взрослые.
— Мы собираемся рисовать плакаты и открытки по трафаретам. С собой ничего не нужно брать, так как все нужные инструменты у нас есть, — уточнила руководитель кружка изобразительного искусства «Ассиметрия» Инга Гернет.
Она дополнила, что занятие продлится два часа и 30 минут.
Посетителей ждут к 18:00 по адресу: Новинский бульвар, дом 7/1. Вход на мастер-класс свободный.
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