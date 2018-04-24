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На Берлинской стене пермский художник Sad Face нарисовал огромного «плачущего человечка»
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На Берлинской стене пермский художник Sad Face нарисовал огромного «плачущего человечка» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Пермский художник Алексей Илькаев (известный как Sad Face) нарисовал на знаменитой Берлинской стене своего «плачущего человечка».
Пермяк рассказал, что в Берлин есть часть стены в Мауэр парке, где уличные художники могут создавать свои рисунки. Там он создал свою работу размером 2,5 на 2,5 метра.
— Там помимо меня ещё 30 художников работали в этот день, такое ощущение, что я был на фестивале, — рассказал 59.ru пермский художник Sad Face. — Эта стена — главный символ Берлина. Она проходила через весь город. Некоторые участки огорожены, другие отдали для творчества художникам, как в Мауэр парке.
Ранее Sad Face нарисовал на льду Камы огромного плачущего человечка. По его словам, рисунок должен был показать, что река «живая».
А потом пермяк подарил футболку с изображением грустного лица Юрию Дудю. В ней Дудь общался с Яной Чуриковой в одном из выпусков своего шоу.
Sad Face — художник, граффити которого можно часто встретить в Перми в заброшенных зданиях, в скверах, на заборах и столбах. Он известен как автор «плачущих человечков».
Sad Face нарисовал своего «плачущего человечка» на Берлинской стене
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