На Берлинской стене пермский художник Sad Face нарисовал огромного «плачущего человечка»

Пермский художник Алексей Илькаев (известный как Sad Face) нарисовал на знаменитой Берлинской стене своего «плачущего человечка».

Пермяк рассказал, что в Берлин есть часть стены в Мауэр парке, где уличные художники могут создавать свои рисунки. Там он создал свою работу размером 2,5 на 2,5 метра.

— Там помимо меня ещё 30 художников работали в этот день, такое ощущение, что я был на фестивале, — рассказал 59.ru пермский художник Sad Face. — Эта стена — главный символ Берлина. Она проходила через весь город. Некоторые участки огорожены, другие отдали для творчества художникам, как в Мауэр парке.

Ранее Sad Face нарисовал на льду Камы огромного плачущего человечка. По его словам, рисунок должен был показать, что река «живая».

А потом пермяк подарил футболку с изображением грустного лица Юрию Дудю. В ней Дудь общался с Яной Чуриковой в одном из выпусков своего шоу.

Sad Face — художник, граффити которого можно часто встретить в Перми в заброшенных зданиях, в скверах, на заборах и столбах. Он известен как автор «плачущих человечков».

Sad Face нарисовал своего «плачущего человечка» на Берлинской стене