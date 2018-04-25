Пермский Sad Face художник нарисовал «грустное лицо» на Берлинской стене

В минувшие выходные на Берлинской стене появилось изображение «грустного лица». Его автор — пермский Sad Face художник Алексей Илькаев. В настоящее время он находится в поездке по городам Европы. Путешествуя по Германии, художник решил оставить на Берлинской стене свой фирменный стрит-арт.

Фото с работой Алексей Илькаев опубликовал на своей странице в соцсетях. Подписав: «Sad Face on berlin wall 2018. Отдельное спасибо dmitry vrubel за краску и приятное общение».

Напомним, минувшей зимой художник Алексей Илькаев удивил пермяков, создав изображение «грустного лица» на льду реки Камы. Двое суток он вытаптывал его резиновыми сапогами и заливал водой из промоин, используя немного чернил.